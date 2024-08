Le village de Brienz (BE) a été fortement touché. Keystone

Pourquoi les intempéries sont particulièrement nombreuses cette année

Lundi soir, la Suisse a été frappée par de violentes intempéries. Brienz (BE), par exemple, a subi de gros dégâts. L'année 2024 sera-t-elle marquée par un nombre exceptionnel d'orages et d'éclairs?

Bruno Knellwolf / ch media

Les intempéries au-dessus de Brienz ont été violentes. «Le lundi a été caractérisé par une masse d'air chaude et humide et une stratification très instable», explique Thomas Schlegel de MétéoSuisse. Avec cette situation météorologique, tout était rassemblé pour de violents orages.

Le rayonnement solaire a notamment joué le rôle de détonateur. Mais le faible courant de vent en altitude a également joué un rôle. Les cellules orageuses se déplaçaient très lentement et se reformaient sans cesse. Par conséquent, de grandes quantités de pluie se sont formées.

En une demi-heure, 31 millimètres de pluie par mètre carré ont été enregistrés à Interlaken et 25 millimètres à Brienz. Comme les cellules orageuses se déplaçant vers le nord-est ont été bloquées sur les montagnes autour du Brienzer Rothorn, des effets de barrage très locaux s'y sont produits. «L'analyse des données radar a montré qu'il a dû tomber par endroits environ 100 millimètres de pluie sur les versants des montagnes», renseigne MétéoSuisse.

Une année d'intempérance

La Suisse a déjà connu de nombreuses intempéries cette année. Le niveau du lac de Constance a dépassé la limite des hautes eaux dès le début du mois de juin, et de fortes précipitations et des orages ont provoqué une montée extrême des cours d'eau, notamment au Tessin et en Valais, dans la deuxième quinzaine de juin. Les inondations et les coulées de boue ont causé d'importants dégâts aux habitations et aux infrastructures. Plusieurs personnes ont perdu la vie. Fin juin, le Jura a également été touché très violemment, et le canton de Schaffhouse a également déjà subi trois gros orages dommageables cet été.

«L'été 2024 est effectivement marqué par des intempéries. Il y a certes l'un ou l'autre orage dommageable chaque été. Mais cette année, ils sont très nombreux» Felix Blumer, SRF Meteo.

Cela est fortement lié à la situation météorologique. La plupart du temps, le temps en Suisse était dominé par des zones de basse pression ou la répartition des pressions restait plate. Les zones de haute pression stables ont été largement absentes, si l'on excepte une brève phase de haute pression fin juillet et le week-end dernier.

«Mais ce sont justement les situations de basse pression qui ont de l'importance», explique Blumer. Avec le rayonnement solaire estival, le sol se réchauffe très fortement. L'air chaud et léger peut s'élever, se refroidir, se condenser - et il s'ensuit des averses et des orages.

Les comparaisons avec des événements extrêmes antérieurs sont difficiles et marquées par la perception subjective, explique Schlegel de Météo Suisse.

«En raison des événements extrêmes survenus jusqu'à présent, comme par exemple Misox, Val Bavona et Maggia, Rhône ou Brienz, l'année 2024 entrera certainement aussi dans l'histoire comme une année avec beaucoup d'intempéries et de dommages.»

70 000 éclairs au-dessus de Brienz

Selon MétéoSuisse, l'activité de la foudre dans les cellules orageuses a également été impressionnante. Plus de 70 000 éclairs ont été enregistrés. A titre de comparaison, environ 2500 éclairs ont été mesurés hier dans l'agglomération zurichoise. La forte instabilité entraîne des vitesses de vent ascendant élevées au-dessus de Brienz.

Les courants ascendants sont à leur tour responsables de la formation de différentes particules de précipitations comme les gouttes de pluie, le grésil et la grêle. Ces particules entraînent ensuite, par frottement, des charges différentes dans les nuages et donc les nombreux éclairs. Ainsi, beaucoup considèrent 2024 comme une année particulière pour les éclairs. Selon les météorologues, cette impression est juste.

Brienz a déjà connu de fortes intempéries en 2005. En cas de fortes pluies, les pentes glissent très rapidement à Brienz. Les ruisseaux se retrouvent bloqués et la catastrophe s'ensuit. «Brienz se trouve dans une région où les orages sont fréquents. Ils partent des Alpes fribourgeoises, passent par Brienz et le Brünig, se dirigent vers le lac des Quatre-Cantons, puis vers la digue du lac et continuent vers l'Alpstein», analyse Felix Blumer. C'est précisément sur cet axe que l'orage est passé lundi soir. Toutefois, cette fois-ci, le malheur n'est pas venu du nord-est comme en 2005, mais de la direction opposée et a causé moins de dégâts.

Il faut s'attendre à d'autres orages

Si le potentiel d'orages violents est à prévoir du côté de Brienz, affirme Schlegel de MétéoSuisse, jeudi, le risque diminue temporairement - même si des orages de chaleur peuvent encore se produire par endroits. A partir de vendredi, de violents orages seront à nouveau possibles sur une plus grande partie du territoire.

Samedi, une masse d'air plus frais nous atteindra progressivement. Avec l'arrivée d'un front froid, de fréquentes averses et des orages peuvent à nouveau entraîner des quantités de précipitations plus importantes. Ce n'est qu'à partir de dimanche que le risque d'orages violents sera provisoirement écarté.

Traduit et adapté par Chiara Lecca