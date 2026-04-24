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La météo en Suisse romande aura un goût d'été ce week-end

La météo suisse en Suisse romande ce week-end la semaine prochaine
Sortez le barbecue, ce week-end aura un goût d'été et de crème solaire.Image: montage watson

Meteonews annonce un «début d’été», mais la bise menace

La saison des grillades a officiellement commencé. Ce week-end devrait voir bermudas et badauds prendre d'assaut les bords de lacs et parcs romands.
24.04.2026, 10:5924.04.2026, 11:28
«Le soleil brillera dans un ciel qui, à l’exception de quelques voiles et cumulus, sera tout simplement bleu. Les températures maximales continueront d’augmenter pour osciller entre 20°C et 22°C; au Tessin et dans la vallée du Rhône, il fera même un temps de début d’été avec des températures comprises entre 23°C et 25°C.»

Voici peu ou prou la météo de ces prochains jours et on le doit à l'anticyclone Uli, actuellement situé sur le centre de l'Ecosse. Meteonews résume sobrement:

«Il en résulte un temps printanier ensoleillé, digne d'une carte postale!»
Un super El Niño fait craindre «une canicule intense» cet été

Dimanche, le soleil règnera encore en maître sur l'ensemble de la Suisse romande avec des températures qui dépasseront de plusieurs degrés les 20°C sur l'arc lémanique, ainsi que la vallée du Rhône. Sion atteindra les 24°C et Sierre 25°C. Pour ce qui est du Nord vaudois et de l'arc jurassien et des territoires neuchâtelois, les températures oscilleront autour du 20°C.

La météo suisse en Suisse romande ce week-end la semaine prochaine
La météo suisse de samedi à mardi.Image: capture d'écran météosuisse

Lundi, le thermomètre gardera ces hauteurs, mais on verra un léger voile nuageux s'installer en mi-journée, puis devenir plus dense en soirée.

Mardi, la Suisse romande connaîtra «globalement davantage de nuages ainsi que des averses ou des orages isolés, mais le risque d’averses augmentera également dans le nord, notamment dans le Jura et les Alpes», prévient encore Meteonews.

Puis, à partir du milieu de la semaine prochaine, l'influence de l'anticyclone reprendra de l'ampleur dans le nord avec «une bise qui se renforcera nettement.» Néanmoins, la météo restera clémente avec des maximales tutoyant ou dépassant les 15°C en Romandie. (hun)

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