Météo: voici ce qui change dès ce week-end en Suisse
De fréquentes précipitations, pluie en plaine et neige en altitude, ont été relevées dans toute la Romandie à l'approche du week-end, avec des cumuls très au-dessus des valeurs moyennes pour un mois de février.
Mais à compter de samedi, un changement de masse d’air est attendu: un anticyclone positionné sur la péninsule Ibérique repoussera les courants perturbés venant de l’Atlantique, permettant à de l’air très doux en provenance du sud-ouest d’affluer sur la Suisse, y compris sur la Suisse romande.
Une météo plus #printanière se mettra en place à partir de dimanche, même si les débordements nuageux resteront encore nombreux au début sur le nord du pays. Mardi, on attend des maximales autour de 15 à 17° en plaine : https://t.co/jOLjrGp1BL (nb) pic.twitter.com/oDG1qZlzrE— MeteoNews_Suisse (@meteonewsSA) February 20, 2026
Des températures printanières attendues
Selon les prévisions de MétéoSuisse, de dimanche à mercredi, ce sont des températures maximales particulièrement élevées pour la saison qui attendent la région, avec des valeurs attendues entre environ 13 °C et 16 °C en plaine.
Ces niveaux de températures sont comparables à ce que l’on observe habituellement au début du mois d’avril, bien au-dessus des normales de fin février.En Suisse romande, cela se traduira notamment par des journées plus douces que la moyenne saisonnière, avec des maximales au-dessus de ce que l’on a connu ces dernières semaines.
Des incertitudes à moyen terme
Au-delà de mercredi, les incertitudes augmentent. Les prévisions laissent entrevoir une possible baisse des températures et un retour d’air plus frais et humide, mais sans certitude absolue à ce stade.
Cela signifie que la seconde moitié de la semaine, à partir de jeudi ou vendredi prochain, pourrait voir le retour de conditions plus fraîches, avec pluie et neige en montagne selon l’évolution des obstacles atmosphériques.