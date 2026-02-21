dégagé
Météo: un air très doux va affluer sur la Suisse fin février

Météo: voici ce qui change dès ce week-end en Suisse

Après une période marquée par des précipitations abondantes sur la Suisse romande, un net changement de régime atmosphérique est prévu à partir de ce samedi 21 février. On fait le point.
21.02.2026, 23:4221.02.2026, 23:42
Margaux Habert
Margaux Habert

De fréquentes précipitations, pluie en plaine et neige en altitude, ont été relevées dans toute la Romandie à l'approche du week-end, avec des cumuls très au-dessus des valeurs moyennes pour un mois de février.

Mais à compter de samedi, un changement de masse d’air est attendu: un anticyclone positionné sur la péninsule Ibérique repoussera les courants perturbés venant de l’Atlantique, permettant à de l’air très doux en provenance du sud-ouest d’affluer sur la Suisse, y compris sur la Suisse romande.

Des températures printanières attendues

Selon les prévisions de MétéoSuisse, de dimanche à mercredi, ce sont des températures maximales particulièrement élevées pour la saison qui attendent la région, avec des valeurs attendues entre environ 13 °C et 16 °C en plaine.

Une énorme avalanche coupe une ligne ferroviaire en Valais

Ces niveaux de températures sont comparables à ce que l’on observe habituellement au début du mois d’avril, bien au-dessus des normales de fin février.En Suisse romande, cela se traduira notamment par des journées plus douces que la moyenne saisonnière, avec des maximales au-dessus de ce que l’on a connu ces dernières semaines.

Des incertitudes à moyen terme

Au-delà de mercredi, les incertitudes augmentent. Les prévisions laissent entrevoir une possible baisse des températures et un retour d’air plus frais et humide, mais sans certitude absolue à ce stade.

Cela signifie que la seconde moitié de la semaine, à partir de jeudi ou vendredi prochain, pourrait voir le retour de conditions plus fraîches, avec pluie et neige en montagne selon l’évolution des obstacles atmosphériques.

Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Le Glacier 3000 sous des mètres de neige

Le Glacier 3000 sous des mètres de neige
source: glacier 3000
