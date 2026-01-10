Le risque d’avalanches reste élevé en Valais et Alpes du Nord

Le danger d’avalanches atteint dimanche un niveau «fort» (4 sur 5) pour le Valais et certaines parties orientales du versant nord des Alpes suisses.

Plus de «Suisse»

Pour le Valais ainsi que pour la partie orientale du versant nord des Alpes suisses, le deuxième plus haut degré de danger d’avalanches s’applique pour dimanche. Les skieuses et skieurs sont donc invités à ne pas évoluer en dehors des pistes dans ces régions.

Le degré de danger «fort» (4 sur 5) est prévu, selon le bulletin d’avalanches de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches, pour plusieurs régions et vallées latérales du Haut, du Centre et du Bas-Valais, ainsi que pour le nord du Prättigau, le Sarganserland, le Gadmertal, le nord de l’Urseren, Glarus Sud–Grosstal, le Maderanertal, Guttannen, Glarus Sud–Sernftal et le Meiental. (tib/ats)