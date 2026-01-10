ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Météo

Le risque d’avalanches reste élevé en Valais et Alpes du Nord

Le risque d’avalanches reste élevé en Valais et Alpes du Nord

Le danger d’avalanches atteint dimanche un niveau «fort» (4 sur 5) pour le Valais et certaines parties orientales du versant nord des Alpes suisses.
10.01.2026, 18:0710.01.2026, 18:07

Pour le Valais ainsi que pour la partie orientale du versant nord des Alpes suisses, le deuxième plus haut degré de danger d’avalanches s’applique pour dimanche. Les skieuses et skieurs sont donc invités à ne pas évoluer en dehors des pistes dans ces régions.

Toute la Romandie sous la neige: les prévisions du week-end

Le degré de danger «fort» (4 sur 5) est prévu, selon le bulletin d’avalanches de l’Institut pour l’étude de la neige et des avalanches, pour plusieurs régions et vallées latérales du Haut, du Centre et du Bas-Valais, ainsi que pour le nord du Prättigau, le Sarganserland, le Gadmertal, le nord de l’Urseren, Glarus Sud–Grosstal, le Maderanertal, Guttannen, Glarus Sud–Sernftal et le Meiental. (tib/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA
1 / 20
Des images de Palm Beach, l'île la plus clinquante des USA

Le Royal Poinciana Hotel, à Palm Beach, vers 1900.
source: universal images group editorial / universal history archive
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un an de Trump à la Maison-Blanche: comment l'avez-vous vécu?
Guerre commerciale, droits de douane, opération militaire au Venezuela: la première année du deuxième mandat de Donald Trump a été riche en rebondissements. Qu'en avez-vous pensé? Répondez à notre sondage.
Le retour de Trump à la Maison-Blanche n'a laissé personne indifférent. Comment avez-vous vécu ces douze derniers mois? Les décisions prises par le président américain vous ont-elles impacté? Sa politique vous inquiète-t-elle? Et comment évaluez-vous la réponse des autorités suisses? Participez à notre sondage avec l'institut Demoscope et retrouvez les résultats prochainement sur watson.
L’article