Voici le nouveau patron de MétéoSuisse

Stefan Uhlenbrook, Director of Water and Cryosphere, WMO, speaks during a press conference about the State of world?s glaciers, at the European headquarters of the United Nations, in Geneva, Switzerla ...
Stefan Uhlenbrook dirigeait la division de l'hydrologie, de l'eau et de la cryosphère auprès de l'Organisation météorologique mondiale à Genève.Keystone

Voici le nouveau patron de la météo en Suisse

Stefan Uhlenbrook a été nommé nouveau directeur de MétéoSuisse. Il prendra ses fonctions dès le 1er février 2026.
05.11.2025, 13:3005.11.2025, 13:41

Stefan Uhlenbrook dirigera l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) à partir du 1er février 2026. Le Conseil fédéral l'a nommé mercredi à ce poste pour succéder à Christof Appenzeller, qui prend une retraite anticipée.

Stefan Uhlenbrook dispose de connaissances approfondies de la météorologie et de la climatologie ainsi que d'une longue expérience de la conduite et de la gestion du changement, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Il bénéficie en outre d'un vaste réseau au sein du monde académique et des organisations internationales, qui sera très utile au positionnement de MétéoSuisse.

Il a occupé plusieurs fonctions dirigeantes

Âgé de 56 ans et de nationalité allemande, Uhlenbrook détient un doctorat en sciences naturelles de l'Université de Fribourg, en Allemagne. Depuis 2022, il dirige la Division de l'hydrologie, de l'eau et de la cryosphère auprès de l'Organisation météorologique mondiale à Genève.

Cette division est notamment spécialisée dans les prévisions hydrologiques, l'évaluation et la gestion des ressources en eau, la cryosphère ainsi que les systèmes d'alerte précoce.

La météo du mois de novembre a changé en Suisse

De 2019 à 2022, Stefan Uhlenbrook a été à la tête du programme stratégique pour les denrées alimentaires et les écosystèmes à l'Institut international de la gestion de l'eau, à Colombo au Sri Lanka. Auparavant, il a occupé pendant huit ans différentes fonctions dirigeantes auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'Eduction, la Science et la Culture (UNESCO).

Directeur sortant, Christof Appenzeller aura passé 27 ans chez MétéoSuisse, dont trois ans à sa tête. (jzs/ats)

Pour r�pondre aux nouvelles exigences, la puissance de calcul des ordinateurs doit �tre am�lior�e et les mod�les informatiques optimis�s, estime Christof Appenzeller (archives).
Christof AppenzellerKeystone
Un météore a illuminé le ciel turc
Video: watson
