Voici à quel point les enfants migrants souffrent en Suisse

La CFM met également à contribution les cantons et les communes, qui sont responsables de l'organisation concrète de l'aide d'urgence. Compte tenu des grandes différences entre les cantons, «des marges de manœuvre existent et des mesures efficaces sont déjà possibles aujourd'hui», souligne la Commission. Elle pense notamment à un hébergement adapté aux enfants, à la protection de la santé et du développement de l'enfant ainsi qu'à l'intégration sociale.

La CFM estime, elle aussi, qu'il faut agir. Selon elle, la politique et les autorités ont le devoir d'améliorer durablement les conditions de vie des enfants et des jeunes dans le cadre de l'aide d'urgence:

Selon l'étude, les enfants vivent parfois dans des centres isolés, avec toute la famille dans une seule pièce et sans possibilité de s'isoler. Souvent, ils sont scolarisés séparément, ce qui rend les contacts sociaux encore plus difficiles:

Dans les hébergements collectifs, ils seraient exposés à des expériences traumatisantes. Sur la période d'un an étudiée, deux tiers des enfants et des adolescents ont vécu des altercations violentes entre résidents. Un sur trois a été confronté à la violence domestique. Un mineur sur quatre a vécu une incarcération ou un suicide. Seuls 20% n'ont pas été touchés par l'un de ces événements.

«Les enfants et les jeunes concernés sont menacés dans leur santé, leur développement et leur bien-être»

En Suisse, les demandeurs d'asile déboutés sont généralement placés dans le système d'aide d'urgence. Ils reçoivent 8 à 12 francs par jour et sont hébergés dans des centres de retour. L'objectif est de fournir un minimum de soins aux personnes et de ne créer aucune incitation pour qu'elles restent en Suisse. Mais les personnes restent souvent pendant des années dans l'aide d'urgence. Environ 700 enfants et adolescents sont également concernés.

Neuchâtel propose une brochure explicite sur les règles

Distribuée depuis la rentrée scolaire dans les écoles du canton, la brochure Les règles, si on en parlait a pour particularité d'être très détaillée, par les mots comme les images. Son but? Briser le tabou qui persiste autour des menstruations. Coup d'œil et explications.

Au moins, les choses sont claires: le sang est rouge, l'appareil génital féminin est illustré en détail, la texture des menstruations est expliquée, le cycle et les douleurs sont décrits noir sur blanc. En bref, les écolières et écoliers du canton de Neuchâtel auront désormais toutes les informations nécessaires pour comprendre le sujet grâce à la brochure «Les règles, si on en parlait». Depuis la rentrée scolaire, cette dernière est distribuée dans les établissements publics et privés aux élèves de la 7ᵉ à la 11ᵉ année.