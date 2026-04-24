Pourquoi Berne veut restreindre l'accès à ses centres d'urgence

Comme ici à Genève, les centres d'urgence sont souvent sollicités en Suisse. Keystone

Comment Berne veut restreindre l'accès à ses centres d'urgence

Le Conseil-exécutif bernois a répondu à une pétition dénonçant le durcissement des règles pour les centres d'accueil d'urgence. En cause, le fait que des places soient notamment occupées par des personnes qui disposent déjà d'une solution d'hébergement.

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Le Conseil-exécutif bernois soutient la directive qui stipule que les centres d'hébergement d'urgence ne doivent accueillir que les personnes sans domicile fixe titulaires d'un permis de séjour. Il répondait à une pétition appelant au retrait immédiat de cette condition.

Forte de 12 707 signatures, la pétition «Non au durcissement des règles d’accueil dans les foyers d’urgence du canton de Berne» demandait que les personnes sans autorisation de séjour puissent continuer à être accueillies dans les foyers d’hébergement d‘urgence du canton. Selon les pétitionnaires, limiter l’accès aux personnes disposant d’une autorisation de séjour serait contraire à la Constitution fédérale.

Dans sa réponse à la pétition publiée vendredi, le gouvernement souligne que même en appliquant ces nouvelles dispositions, aucune personne en danger de mort ne se verra refuser l’accès à un foyer d’urgence. Il juge toutefois problématique que cela permette à des personnes sans permis de séjour de résider illégalement en Suisse à titre temporaire.

Le Conseil-exécutif dit qu'il arrive fréquemment que des personnes du domaine de l’asile et des réfugiés demandent à dormir en foyer d’urgence bien qu’elles aient un lit dans une autre solution d’hébergement. «Les nouvelles règles visent à éviter une telle situation», estime l'exécutif cantonal. (ats)