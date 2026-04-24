beau temps22°
DE | FR
burger
Suisse
Migrants

Pourquoi Berne veut restreindre l'accès à ses centres d'urgence

Pour la deuxi
Comme ici à Genève, les centres d'urgence sont souvent sollicités en Suisse.Keystone

Comment Berne veut restreindre l'accès à ses centres d'urgence

Le Conseil-exécutif bernois a répondu à une pétition dénonçant le durcissement des règles pour les centres d'accueil d'urgence. En cause, le fait que des places soient notamment occupées par des personnes qui disposent déjà d'une solution d'hébergement.
24.04.2026, 16:4524.04.2026, 16:45

Le Conseil-exécutif bernois soutient la directive qui stipule que les centres d'hébergement d'urgence ne doivent accueillir que les personnes sans domicile fixe titulaires d'un permis de séjour. Il répondait à une pétition appelant au retrait immédiat de cette condition.

Les Suisses et les Allemands unis pour les migrants à Bâle

Forte de 12 707 signatures, la pétition «Non au durcissement des règles d’accueil dans les foyers d’urgence du canton de Berne» demandait que les personnes sans autorisation de séjour puissent continuer à être accueillies dans les foyers d’hébergement d‘urgence du canton. Selon les pétitionnaires, limiter l’accès aux personnes disposant d’une autorisation de séjour serait contraire à la Constitution fédérale.

Dans sa réponse à la pétition publiée vendredi, le gouvernement souligne que même en appliquant ces nouvelles dispositions, aucune personne en danger de mort ne se verra refuser l’accès à un foyer d’urgence. Il juge toutefois problématique que cela permette à des personnes sans permis de séjour de résider illégalement en Suisse à titre temporaire.

Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël

Le Conseil-exécutif dit qu'il arrive fréquemment que des personnes du domaine de l’asile et des réfugiés demandent à dormir en foyer d’urgence bien qu’elles aient un lit dans une autre solution d’hébergement. «Les nouvelles règles visent à éviter une telle situation», estime l'exécutif cantonal. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
1 / 22
Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants

Hobbiton, Nouvelle-Zélande – The Lord of the Rings & The Hobbit
source: reddit
partager sur Facebookpartager sur X
Les retrouvailles spatiales de Christina Koch et de sa chienne Sadie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
L'uniforme du chef de l'armée sur la RTS envoie un message
En portant le nouveau modèle de l'uniforme camouflage depuis son entrée en fonction, le chef de l’armée Benedikt Roos envoie un signal. Il «tient à exprimer son attachement à la troupe», nous indique le DDPS.
Le nouveau chef de l'armée, Benedikt Roos, a succédé à Thomas Süssli au premier janvier de cette année. Issu des troupes mécanisées, le solide gaillard de 60 ans est à nouveau un militaire de carrière.
L’article