Un sextoy plagie Migros

Aurait-on droit à une épidémie de petites piques et doux plagiats entre les marques en Suisse? Après les joutes entre les deux géants orange, voilà qu’un détaillant de jouets sexuels s’attaque aux fruits de Migros.

Plus de «Suisse»

Une petite révolution, un coup de frais passager ou un simple hasard du calendrier? Quoi qu’il en soit, les sociétés suisses n’arrêtent pas de s’envoyer de petits tacles dans les genoux, en ce moment.

On récapitule en deux-deux:

Coop a profité de la disparition des Do it + Garden de Migros pour promouvoir Jumbo, en empruntant son nom: «Do it yourself, mais avec nous».

Dans la foulée, Migros a taquiné Coop en détournant son célèbre slogan: «Pour moi et pour moi». 👇

Tout récemment, Migros a osé citer nommément son concurrent, dans une campagne de grande envergure, en le remerciant d’avoir plagié ses produits phares (thé froid, liquide vaisselle, etc...)👇

Les plus grandes enseignes nationales et populaires ne sont pas les seules à jouer avec le feu les mots. Ces derniers jours, les rues du pays abritent une campagne d’affichage du vendeur de sextoy Amorana, vantant les mérites de son nouveau joujou, le Womanizer Peach Toy Pleasure Air Technology Clitoral Stimulator. (Oui, tout ça.)

Pour 64,90 francs, «le jouet Besties Peach, doux et ludique est votre introduction fruitée et rafraîchissante au monde de la stimulation clitoridienne», nous dit le site suisse de vente en ligne.

«Le Womanizer Peach est bien plus qu'un nouveau produit pour nous. C'est le symbole que le plaisir peut être ludique et insouciant» Miriam Otero d'Amorana, dans un communiqué de presse, lit-on sur Persoenlich

Si cette nouvelle pêche intime n’est disponible que le 9 septembre prochain, sa publicité fait jaser et ça concerne Migros. Sur les affiches, on découvre le sextoy dans une atmosphère qui fleure bon les rayons fruits et légumes.

Le slogan? «Frischer pfirsich. Oder doch der neue WomanizerPeach?»

En français: «Une pêche plus fraîche. Ou alors le nouveau Womanizer Peach»

Mmmh, ça ne vous rappelle rien?

Certes, le petit triangle du haut qui rappelle le «M» de Migros a été placé en bas, mais tout le reste est au bon endroit. Y compris l’ironie.

«Une nectarine fraîche. Ou alors une pêche?»

Migros, sans surprise, a réagi avec humour à ce plagiat en dessous de la ceinture, par l’intermédiaire de son porte-parole Tristan Cerf: «Nous sommes naturellement honorés que notre publicité soit prise comme référence et puisse servir d’inspiration à toutes sortes d’activités aventureuses», déclare Tristan Cerf dans Persoenlich.

«Qu’il s’agisse de fruits frais ou de fruits défendus, la campagne semble fonctionner dans les deux cas. Nous souhaitons en tout cas à Amorana beaucoup de succès ainsi que la pleine satisfaction de ses clientes» Tristan Cerf

Enfin, et pour ceux qui se poseraient la question, sachez que Migros vend aussi des sextoys, mais... beaucoup plus discrètement. Trois jouets, disponibles uniquement en ligne.

(On se réjouit déjà du prochain épisode.)