Le TCS, MobileZone, et SRF copient la pub de Noël Migros

Grittibänz: d&#039;autres marques suisses recopient Migros.
Grittibänz: d'autres marques suisses recopient Migros.Image: watson/TikTok

Ça continue

Début décembre, Migros a lancé une publicité réalisée par l'IA mettant en scène un bonhomme en pâte qui rappe en suisse allemand. Outre-Sarine, d'autres grandes marques ont suivi cette étrange tendance. On vous montre!
19.12.2025, 15:5019.12.2025, 15:50

Jamais deux sans trois, n'est-ce pas? Après avoir rédigé deux articles sur la publicité réalisée en décembre par Migros grâce à l'intelligence artificielle, dans laquelle un bonhomme en pâte rappe en suisse allemand, d'autres célèbres marques suisses ont suivi cette étrange tendance. La star de ces vidéos s'appelle Grittibänz (le nom allemand de ces friandises) et roule en Mercedes-Benz (oui, ça rime).

Grâce à l'algorithme TikTok qui vous traque plus vite que son ombre, dès que la première vidéo a été regardée, nous avions signé notre arrêt de mort. Résultat: de nombreuses autres ont immédiatement afflué. Toutefois, aucune version francophone n'a pour l'instant été réalisée. On continue d'y croire!

Si vous souhaitez écouter la musique:

Oui oui, elle est disponible sur Spotify.

SRF et le TCS

La Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) pour commencer, met en scène un Grittibänz dans la peau d'un journaliste sportif qui chante sur un terrain de foot ou un plateau de télévision, une grosse chaîne en or autour de son cou. La Fédération suisse de ski (Swiss-Ski) ensuite. Cette fois-ci, les bonhommes sont sur les pistes et revêtent une écharpe rayée rouge et blanc. Mais ça ne s'arrête pas là: la banque Migros poursuit son délire et donne, cette fois-ci, vie à une carte de crédit. Vous en voulez encore? Le TCS, qui n'a pas eu à trop réfléchir, puisque le Grittibänz circule simplement dans un véhicule aux couleurs de l'assurance.

Mais oui, on vous montre!

Vidéo: extern / rest

Allez, un dernier pour la route. Mobile Zone a, pour sa part, décidé d'aller à contre-courant... Comment? En remplaçant la Mercedes-Benz par un hélicoptère et le Grittibänz par un téléphone fâché qui balance rime sur rime avec, en fond, une armée de portables qui le soutiennent. Voilà.

Pour l'instant, cette mode lunaire et fascinante ne concernant que nos voisins alémaniques. Pour d'obscures raisons, elle n'a pas encore pris en Romandie. L'année n'est cependant pas terminée. On vous tiendra informés! (ag)

