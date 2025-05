Nous avons visité la production de chewing-gum de Migros à Buchs, en Argovie. Image: Raphaël Dupain

Migros nous fait visiter la seule fabrique de chewing-gum de Suisse

Le fabricant de produits alimentaires Delica de Migros se compose de la marque de chocolat Frey, mais également des chewing-gums du géant orange. Visite de l'unique usine de chiclettes de Suisse.

Daniel Vizentini / ch media

Migros a son royaume dans la zone industrielle de Buchs et de Suhr, en Argovie: son grand centre commercial est doté des derniers magasins spécialisés, en plus de l'énorme entreprise de distribution qui approvisionne plus de 1000 magasins. Sans compter la station-service Migrol, ainsi que les usines de Mibelle et Delica pour les marques propres du géant orange.

Dans cette zone industrielle, les odeurs de chocolat et de menthe se mélangent. En effet, en 1974, la marque suisse Frey a commencé à fabriquer des chewing-gums en plus du chocolat. Aujourd'hui, plus de 50 ans plus tard, elle reste la seule usine de chewing-gum du pays. Près de 5000 tonnes sont produites chaque année, ce qui représente plus de 12 millions de chewing-gums. 85% sont exportés à l'étranger, en Europe et en Amérique du Nord. Sur les quelque 80 recettes, seule une douzaine se retrouve dans les rayons de Migros sous les marques M-Budget, M-Classic, Trisa ou Candida.

La majeure partie est vendue dans la chaîne de magasins britannique Marks & Spencer ou dans l'entreprise canadienne PUR Company, entre autres. Même les chewing-gums destinés aux kits de ravitaillement des armées étrangères sont fabriqués en Argovie.



La Suisse n’est pas le pays le moins coûteux pour la production, mais Delica mise avant tout sur la qualité, comme indiqué mardi lors d’une visite guidée de l’usine. Depuis 1988, tous les chewing-gums fabriqués à Buchs sont entièrement sans sucre, un standard que peu d’usines étrangères peuvent garantir. L’usine de chewing-gums emploie 60 personnes, et avec les employés de la chocolaterie voisine, ce sont 800 collaborateurs qui travaillent à Buchs. A l’échelle nationale, Delica compte 2000 employés répartis sur cinq sites.

Chewing-gum goût chocolat

Chocolat et chewing-gum? Cette combinaison ne va pas de soi. Mais pour le marché nord-américain, Delica produit des chewing-gums au goût de chocolat. Après la visite, nous avons pu les goûter. Et c’est moins pire que ce que nous pensions!



Auparavant, les deux produits étaient fabriqués dans le même bâtiment chez Frey. En 1998, la fabrique de chewing-gum a déménagé dans un bâtiment en face. Les usines sont reliées par un passage souterrain dans lequel un robot transporte des marchandises quasi 24 heures sur 24.

Depuis des années, ce robot transporte de manière autonome des marchandises entre les bâtiments de l'usine Delica, à Buchs. Image: Raphaël Dupain

Niveau odeurs, on passe du parfum chocolat à parfum menthol. Dans un passage souterrain, lorsque les parfums se mélangent, on a l'impression d'être dans un grand paquet de chocolat à la menthe After Eight, comme l'a fait remarquer avec humour la responsable des médias de Migros.

Fabian Sigg, chef de secteur, et Liliane Stampfli, responsable du développement, nous ont fait visiter la production de chewing-gum. Après un début de carrière à la fabrique de produits de boulangerie Jowa, qui appartient également à Migros, la technologue alimentaire travaille désormais depuis plus de 20 ans dans la fabrique de chewing-gum de Buchs, qu'elle connaît comme sa poche.

Liliane Stampfli est responsable de la recherche et du développement à la fabrique de chewing-gum de Buchs. Image: Raphaël Dupain

Elle a nous montré comment la base de gomme est d'abord pétrie pour former une grande pâte. Dans la machine suivante, les grosses boules de chewing-gum sont aplaties par étapes, puis découpées à l'emporte-pièce.

Les chewing-gums passent ensuite de la machine de refroidissement au tambour de rupture, dans lequel ils sont séparés un par un. Ils reposent ensuite plusieurs jours avant de recevoir leur couverture de dragéification. Ils sont ensuite aspergés à plusieurs reprises de d’un sirop aromatique et sucré.

Enfin, les chewing-gums passent une dernière fois dans un détecteur de métaux avant d'être emballés et préparés pour le transport.

Chaque pays a ses préférences

Tamara Frei, directrice marketing, explique:

«La dégustation fait partie du contrôle qualité. Pour cela, on développe constamment de nouvelles recettes à tester. Actuellement, les chewing-gums vitaminés ont la cote. La tendance est aussi de nouveau aux arômes acides et naturels.»

De plus, chaque pays a ses préférences en matière de consistance: en Italie, on demande des chewing-gums mous, tandis que dans les pays du nord, on préfère les chewing-gums durs. Les Suisses veulent un entre-deux.

Migros vend désormais aussi des chewing-gums au goût de thé vert ou de baies. Et elle revendique Delica comme entreprise propre: si le groupe cosmétique Mibelle a été vendu récemment, «Delica doit rester une partie de Migros», ont assuré les responsables sur place.

Traduit de l'allemand par Anne Castella