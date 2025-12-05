Migros a craqué et on adore
«Gritti, Gritti» rappe, agressivement, un costaud bonhomme en pâte suisse-allemand, avant d'ouvrir les yeux et de prendre vie dans le four dans lequel il est en train de cuire. Il se dresse, fort, conquérant, et s'échappe d'un pas déterminé d'un magasin Migros en pleine nuit. Une fuite qu'il effectue au volant d'une Mercedes-Benz, chaîne en or au cou, tel le gangster comestible qu'il est.
Sur le parking, il réalise même un drift là où se garent normalement les clients qui viennent faire leurs courses. Il n'a décidément peur de rien ni personne.
On vous montre:
Le clip lunaire d'une dizaine de secondes a été dévoilé cette semaine sur le compte officiel TikTok de Migros, à quelques jours de la Saint-Nicolas, une fête durant laquelle on dévore des «Grittibänz» (les fameux bonhommes en pâte).
«Gangster Migros»
Oui, Migros a craqué. Mais purée, ça fonctionne. La preuve: watson l'a regardée à plusieurs reprises, incrédule, mais concédant que c'est bel et bien «génial». La publication cumule quant à elle près de 48 000 «j'aime». En légende? «Gritti est de retour et prêt à bouncer.» Il fallait oser. Les commentaires des internautes? Si certains s'indignent de l'utilisation de l'intelligence artificielle, d'autres en revanche sont conquis:
Seul bémol? La vidéo n'est actuellement disponible qu'en Suisse allemand. Les Romands doivent probablement trépigner pour avoir, eux aussi, une version française de ces quelques notes qui restent en tête malgré son gré:
Ce serait un joli cadeau de Noël, n'est-ce pas? (ag)