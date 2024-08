Le développement des caisses automatiques continue. Chez Coop et Migros, on se veut rassurant quant aux emplois. Keystone

Il va y avoir du changement chez Migrolino et Coop Pronto

Chez Migrolino, on peut déjà payer son essence grâce à des caisses en libre-service et cela devrait prochainement être le cas aussi dans les stations Coop Pronto.

Benjamin Weinmann / ch media

Le slogan «Do it yourself» se vérifie de plus en plus aux caisses des grandes enseignes suisses. Migros et Coop laissent toujours davantage leurs clients scanner et payer eux-mêmes les marchandises – en dépit des problèmes de vol et de la critique des syndicats.

Désormais, leurs deux filiales Migrolino et Coop Pronto rejoignent la danse. La première a installé des écrans tactiles dans les stations-service de son partenaire azerbaïdjanais Socar à l'été 2023. Et ce juste à côté des caisses des employés en chair et en os.

Cela permet non seulement de scanner les barres chocolatées et autres bouteilles de soda, mais aussi de saisir le numéro des pompes à essence:

«L'option self-checkout est aujourd'hui disponible sur 57 sites» Le porte-parole de Migrolino, Marco Fallico

Bientôt aussi dans les stations Coop Pronto

Coop compte bien elle aussi mettre la clientèle à contribution. Selon la porte-parole Sandra Jann, il existe déjà des caisses self-checkout dans 30 Coop Pronto. Elles auraient été installées en continu depuis plusieurs années:

«Nos magasins peuvent ainsi réagir de manière plus flexible à la fréquentation»



Cette offre se limite toutefois pour l'heure à des shops «simples», aucune station-service n'en profite donc actuellement. Les choses devraient changer, selon la porte-parole.

Postes menacés?

D'après Sandra Jann, plus de 5000 collaborateurs travaillent actuellement pour Coop Pronto. Les caisses en libre-service seraient implantées dans les points de vente très fréquentés afin de mieux absorber l'afflux aux heures de pointe - et non dans l'idée de supprimer des postes.

Le porte-parole de Migrolino confirme lui aussi que les nouvelles bornes n'impacteront pas les effectifs. Elles constituent même plutôt une décharge pour les collaborateurs, «afin de disposer de plus de temps pour le contact avec la clientèle et l'entretien de l'assortiment». Il poursuit en expliquant que les clients se sont déjà familiarisé avec la technologie dans les supermarchés. Ils attendent donc des développements supplémentaires en matière de numérisation.

