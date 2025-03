Quand Migros faisait la «guerre des taxis» et la «guerre de l'essence»

L'aventure Migros a démarré avec cinq camions-épicerie en août 1925. 100 ans plus tard, le distributeur fait désormais partie du patrimoine culturel suisse. Rétrospective en images.

1925: les premiers camions Migros

Migros a commencé son activité avec cinq camions. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Le 25 août 1925, Migros SA se lance avec cinq véhicules pour la vente. Il s'agit des Model T de Ford, avec lesquels elle dessert 178 haltes dans la ville de Zurich.

Durant cette période avant-gardiste, Migros ne proposait que six produits. Mais ils coûtaient jusqu'à 30% de moins que chez la concurrence.

1926: ouverture du premier magasin à Zurich

Image: Migros Archiv

Le fondateur de l'enseigne, Gottlieb Duttweiler, ne voulait pas dépenser plus de 200 francs pour la création du point de vente de la Ausstellungsstrasse à Zurich. Malgré un aménagement intérieur sommaire, le magasin connut un succès immédiat.

1928: début de la production propre

Image: Migros Archiv

En 1928, un premier produit original entre dans l'assortiment: le cidre doux. D'autres articles directement fabriqués par Migros suivront (sur la photo ci-dessous, la lessive Ohä, 1932).

1939: «prix rond, poids approximatif»

Image: Migros Archiv

Le prix: 1 franc. Le poids... ça dépend.

1939: essai de stockage sous-marin sur le lac de Thoune

Image: Migros Archiv

Avant même le début de la Seconde Guerre mondiale, Gottlieb Duttweiler réfléchissait déjà à la sécurité de l'approvisionnement du pays. Son idée: immerger des céréales et d'autres denrées dans des «boîtes de conserve» de plusieurs tonnes dans les lacs suisses. Mais le projet n'a reçu aucun soutien, malgré des essais prometteurs.

1941: transformation de la SA en coopérative

1944: création de l'Ecole-club Migros

Image: Migros Archiv

«Particulièrement d'actualité en période d'après-guerre»: les cours de langues font mouche.

Image: Migros Archiv

1948: introduction du libre-service

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Le premier magasin en libre-service ouvrit ses portes à la Ausstellungsstrasse de Zurich.

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Le supermarché tel que nous le connaissons aujourd'hui était né.

Image: Migros Archiv

1950: Duttweiler célèbre le 25e anniversaire de son entreprise avec les employés

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

1951: Les taxis jaunes de Migros pratiquent des tarifs inférieurs à ceux de la ville

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

En annonçant son intention d'importer 100 taxis Vauxhall du Royaume-Uni, le fondateur du géant orange provoque l'émoi parmi les entreprises de taxi établies. Avant même que les véhicules n'arrivent en Suisse, elles ont baissé leurs tarifs d'environ un tiers. Duttweiler avait ainsi obtenu ce qu'il voulait. Un «pacte de non-agression» dans la «guerre des taxis» est alors conclu. Il en vend 40 à des chauffeurs; les autres sont acheminés à Bâle, où ils contribuèrent également à corriger les prix.

1951: apparition du secteur non-alimentaire

Image: Migros Archiv

Vente de réfrigérateurs et d'ustensiles de cuisine au magasin de la Hertensteinstrasse de Lucerne.

1952: grande affluence lors de l'ouverture à la Limmatplatz de Zurich

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ce magasin phare du siège zurichois était alors le plus grand de son genre.

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Il y avait déjà de quoi se restaurer - on ne parlait pas encore de Food Court. Voilà donc - le «coin snack» de la Limmatplatz:

Image: Migros Archiv

1954: après la «guerre des taxis», la «guerre de l'essence»

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Inaugurée en 1954, Migrol vendait de l'essence au prix de 49 centimes le litre. Les compagnies pétrolières traditionnelles réagirent vivement à l'arrivée de ce nouveau concurrent en cassant à leur tour leurs tarifs pour rejoindre les prix proposés par Migrol.

1960: le premier camion avec libre-service

Image: Migros Archiv

1965: vues de l'usine de transformation de viande Micarna à Courtepin (FR)

Image: KEYSTONE

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

1965: les balbutiements des self-check-out expérimentaux

Image: Migros Archiv

Le test a été abandonné.

1967: Introduction de la déclaration de marchandise avec date d'emballage et de conservation Image: Migros Archiv

Image: Migros Archiv

1969: Chantier du viaduc du Hardturm - à gauche le centre de distribution de Migros de Herdern, à droite le pont Duttweiler

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

1970: le premier supermarché Migros MMM à Genève

Image: Migros Archiv

1973: Des locataires manifestent contre le rachat par Migros des maisons de la Hardaustrasse à Zurich.

Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

1978: Manifestation à l'assemblée des délégués de la Fédération des coopératives Migros

Un groupe de rédacteurs de «Tat» porte symboliquement leur journal à mort. Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Le journal «Die Tat» a été créé en 1935 par Gottlieb Duttweiler et publié par Migros, d'abord comme hebdomadaire, puis comme journal du soir et enfin comme tabloïd. En 1977, le président de Migros Pierre Arnold a licencié le rédacteur en chef de l'époque, Roger Schawinski, en raison du style acerbe et critique de l'économie de «Tat». La grève de la rédaction qui a suivi a conduit à l'arrêt du journal fin septembre 1978.

1987: passage au lecteur de codes-barres

Image: KEYSTONE

Et en 2025 👇 Coop et Migros envisagent de supprimer les codes barres

1994: Migros tente de tenir la scène de la drogue à l'écart en mettant en place une surveillance en uniforme.

Image: KEYSTONE

1996: Lancement de la ligne de produits M-Budget Image: Migros Archiv

2000: Lancement de la boutique en ligne Image: KEYSTONE

2011: introduction du self-checkout

Image: Migros Archiv

Quarante-six ans après le premier essai de caisses automatiques (voir photo de 1965 ci-dessus), la technologie du scanner a enfin permis au client de se prendre en main.

2022: Refus de l'alcool

Image: Migros Archiv

Les délégués de la Fédération des coopératives Migros ont d'abord dit «oui», ce qui a ouvert la voie à une votation générale de l'ensemble des 2,3 millions de membres des dix coopératives régionales Migros. 630 000 votants ont alors décidé, à une nette majorité, de maintenir l'interdiction de vente d'alcool.