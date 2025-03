Vous connaissez forcément les célèbres glaces de la Migros, qui fêtent leurs 50 ans cette année. Image: KEYSTONE

Migros va fusionner deux de ses produits cultes

Migros lance une nouvelle glace qui mélange deux arômes déjà connus de sa gamme culte, copiée par la concurrence.

Benjamin Weinmann / ch media

Cette année, Migros fête deux anniversaires. 2025 marque non seulement le centenaire de l'entreprise coopérative, mais c'est aussi l'anniversaire d'un de ses produits cultes: ses glaces aux goûts vanille, chocolat et fraise, qui fêtent leurs 50 ans d'existence. Elles sont reconnaissables entre mille pour leur emballage avec les trois mascottes, l'otarie, l'ours et le singe, créées par l'illustrateur zurichois Hans Uster, décédé en 2022.

Depuis l'entrée en fonction du chef de Migros, Mario Irminger, il y a plus d'un an, le groupe Migros vit la plus grande transformation de son histoire. Des filiales et des magasins de longue date comme Micasa, SportX, Do it + Garden ou Hotelplan ont été vendus ou ont fermé. Des postes ont été supprimés en masse.

Mais Mario Irminger s'oppose aux critiques selon lesquelles il détruirait l'héritage de Migros. Pour le prouver, rien de tel que ses glaces cultes. En effet, à partir du 18 mars, Migros vendra une nouvelle création de sa ligne cinquantenaire.

Une combinaison des deux produits phare. image: Migros Photo Studio Limmatplatz

Il s'agit d'une fusion des deux variétés précédentes, vanille et chocolat. Elle sera, elle aussi, fabriquée dans l'usine Migros de Meilen, au bord du lac de Zurich. Selon la porte-parole Prisca Huguenin-dit-Lenoir, cette ligne culte représente à elle seule 10% de l'ensemble des ventes de glaces Migros.

40% de chiffre d'affaires en moins en 2024

Pour l'instant, la nouvelle glace est pensée comme une action estivale. La question de savoir si elle sera intégrée à l'assortiment à long terme dépendra de la demande - fortement tributaire, elle, de la météo.

L'original Migros (au milieu) avec l'alternative de Lidl (à gauche) et Coop (à droite). Mathias Förster

Pour Migros, il s'agit aussi de préserver l'image culte de sa ligne de glaces. En effet, ces dernières années, Coop et le discounter allemand Lidl ont tous deux lancé des glaces au design extrêmement similaire.

Pour celle de Coop, mise en vente en 2017, Migros a évoqué une copie grossière que les clients pourraient distinguer de l'originale. Sa porte-parole, Prisca Huguenin-dit-Lenoir, ne nous révèle pas si l'entreprise avait engagé des démarches juridiques contre Coop à l'époque, ou lors de la campagne Lidl en 2022. Elle se contente d'affirmer:

«Malgré les imitations, nous sommes clairement restés le leader du marché»

Or la situation inverse s'est déjà produite: il y a quelques années, Migros a mis en vente une marque de glace appelée «Jane & Mary's», qui s'inspirait de l'original américain «Ben & Jerry's». A tel point que le fabricant est intervenu et que la glace s'appelle aujourd'hui «Mary Jane's».

