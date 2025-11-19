en partie ensoleillé
Migros: Vous verrez de plus en plus d'étiquettes M-Budget

Les étiquettes M-Budget
Voici l'ancienne limonade M-Budget.Image: watson

Ces nouvelles étiquettes révèlent une stratégie de Migros

Migros avance dans sa guerre contre sa multitude de marques. De petites étiquettes viennent d'apparaitre sur certains anciens produits connus sous la gamme M-Budget.
19.11.2025, 09:3819.11.2025, 14:38

Alors que certains produits ont purement et simplement disparu des rayons, que certaines marques ont été abandonnées, d'autres se retrouvent sous la marque ombrelle «Migros». C'est notamment le cas de la gamme M-Budget.

Dès cette année, des milliers de produits vont passer au nouveau packaging. Les boissons ouvrent le bal, suivies par les conserves, comme on vous l'annonçait en septembre.

Les articles dont le look change radicalement par rapport à l’ancien recevront un sticker spécial. Et c'est le cas de certains produits M-Budget, comme l'eau minérale, dans certaines Migros, comme l'a remarqué le média Nau.ch. Certaines boissons gazeuses sont aussi concernées, à l'image de la limonade ci-dessous.

On peut voir l'étiquette imprimée sur les produits eux-mêmes ou collée sur les packs.
On peut voir l'étiquette imprimée sur les produits eux-mêmes ou collée sur les packs.Image: montage watson / capture d'écran Migros
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design

Pourquoi ce changement chez Migros

Migros justifiait ce changement par des mesures d'économies et de «simplifcation». En effet, sur un total de 250 marques, le géant de la distribution va en supprimer près de 80. Mais Migros rassure:

«Nous le disons clairement: il s'agit uniquement d'un changement d'emballage. Le contenu reste inchangé, tout comme le prix.»
Rémy Müller, directeur marketing, dans le Migros-Magazine.
étiquettes M-Budget
Les nouvelles eaux minérales.Image: watson

Les emballages déjà fabriqués continueront toutefois d’apparaître en rayon pour éviter le gaspillage. Selon Rémy Müller, directeur Marketing Migros, il faudra environ deux ans pour que toutes les anciennes versions disparaissent des étagères. D'ici là, les petites étiquettes orange devraient essaimer dans plus en plus de rayons de nos supermarchés. (hun)

