Micasa n'appartiendra bientôt plus à Migros. Image: keystone

Migros «expulse» les employés Micasa de sa mégafête

Les collaborateurs de Micasa ont d'abord reçu une invitation à la grande fête d'anniversaire de Migros. Mais ils ne peuvent tout à coup plus y participer. Pour les employés du groupe, c'est l'incompréhension.

Plus de «Suisse»

Migros s'est récemment séparée d'un nombre croissant de filiales, dont Do it+Garden ou Hotelplan. Micasa fait également partie des entités vendues. Malgré cela, le géant orange fêtera son centenaire en septembre avec une énorme fête - la plus grande jamais organisée pour les collaborateurs, promet le détaillant.

Les employés ont reçu leur invitation par la poste des mois à l'avance, ceux de Micasa y compris. Mais pour eux, la désillusion a remplacé l'enthousiasme: leurs supérieurs les ont en effet informé une semaine plus tard qu'ils ne pourraient finalement pas assister à l'événement. Une invitée finalement évincée a raconté la déconvenue à 20 minutes. Et pour cause: puisque la fête a lieu les 1er et 2 septembre et que Micasa sortira du groupe fin août, les invitations ne seront plus valables pour les collaborateurs des magasins de meubles.

Célébration du centenaire La fête du jubilé Migros se déroulera à Mollis (GL) les 1er et 2 septembre. Elle se déroulera sur le même terrain que celui de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2025 (FFLS), organisée juste avant. Environ 80 000 employés ont été conviés. Ils se répartissent sur deux jours afin de pouvoir simultanément garantir l'ouverture des filiales et la poursuite de toutes les activités.

Frustration et déception pour les employés Micasa

La collaboratrice concernée travaille depuis environ 10 ans pour Migros, certains de ses collègues depuis plus de 30 ans:

«Je trouve que ce n'est pas correct. Nous nous sommes tous réjouis et voilà qu'on nous expulse»

Elle s'indigne aussi de la campagne «Merci» du distributeur, lancée pour cette année spéciale. Migros sillonne la Suisse avec son bus Merci, alors qu'elle ne témoigne aucune gratitude à ses collaborateurs:

«On nous a promis la fidélité. La moindre des choses, c'est de nous laisser participer. C'est là que l'on voit ce que nous valons pour l'employeur»

Plus de contrat de travail

La porte-parole du géant orange, Prisca Huguenin-dit-Lenoir a concédé que la réorientation du groupe nécessitait malheureusement aussi des décisions désagréables. Elle a expliqué qu'en raison de la vente, il n'y aurait plus de contrat de travail effectif avec Migros et que cela empêche les employés de prendre part aux festivités. Sans préciser combien d'entre eux sont concernés par ce rétropédalage.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker