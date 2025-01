Coop et Migros analysent l'instauration prochaine du QR code au détriment du code-barres. Image: watson

Le QR code chez Coop et Migros? «Cela fait 10 ans qu'on l'exige»

L'arrivée des QR codes arrive progressivement dans les supermarchés suisses. La présidente Forum suisse des consommateurs milite en sa faveur depuis de longues années.

Changement d’ère en grande distribution: Lidl Allemagne remplace le code-barres par le QR code, plus intelligent et pratique. Déjà bien ancré dans le quotidien suisse grâce à des applications comme Twint, ce système permet un accès rapide et détaillé aux informations.

La grande distribution s'apprête à faire le grand saut, qui devrait intervenir d’ici 2027, pour faire disparaître le code-barres au profit des codes en deux dimensions (QR code) au niveau mondial.

En Suisse, Coop a déjà lancé plusieurs produits en 2020, alors que Migros effectue en interne différentes analyses de faisabilité et de rentabilité avec cette nouvelle technologie, nous confiait la chaîne suisse.



Mais ça fait des années que les géants de commerce suisse sont sous pression depuis plusieurs années pour mettre en place ce système.



Pourquoi c'est nécessaire?

En effet, la présidente du Forum suisse des consommateurs (kf), Babette Sigg Frank, insiste sur le fait que son organisation exige «depuis 10 ans que les produits soient dotés d'un code QR».

L'instauration de ces codes à scanner avec son téléphone peuvent apporter des avancées significatives, comme le confirme Babette Sigg Frank:

«De nombreuses informations peuvent y être stockées et accessibles aux consommateurs, ce qui n'est pas possible avec un emballage physique. Le code-barres (EAN) ne sert pas autant les consommateurs; il contient moins d’informations.»

Pourtant, il y avait des craintes

Or, les défenseurs des consommateurs avaient soulevé les dangers et des cas de fraude. La Fédération romande des consommateurs (FRC) avait ciblé les risques de hameçonnage.

Babette Sigg Frank, la présidente du Forum suisse des consommateurs (kf). Image: dr

Si les défenseurs des consommateurs sont parfois réticents, exposant des risques de marketing non-désiré après avoir scanné ce code, la présidente du kf balaie les doutes et se montre catégorique:

«Je ne vois ici aucun lien avec la fraude. Cela est déjà possible aujourd’hui et sera toujours possible à l'avenir. Un code QR peut même permettre aux consommateurs d’identifier eux-mêmes les produits frauduleux. Cependant, je suppose que nos détaillants n'ont aucun produit frauduleux dans leur assortiment!» Babette Sigg Frank.

Les avantages sont surtout pour le client. Le QR code doit permettre de répondre à la demande croissante d'information de transparence sur les articles.

Un exemple de l'efficacité du QR code?

L'idée est aussi de simplifier un hypothétique rappel de produit. En octobre 2024, Migros rappelait un sandwich Blévita, car susceptible d’être contaminé par des salmonelles. «Nous préférons voir les opportunités d'une nouvelle technologie plutôt que ses dangers, sans vouloir banaliser les risques», cadre Babette Sigg Frank.

En somme, le QR code n'est autre qu'une version avancée du code-barres. Le grand changement intervient dans son application: les codes-barres nécessitent une machine de numérisation particulière, tandis que n'importe quel appareil photo de smartphone peut numériser un code QR.