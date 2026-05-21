Dosenbach veut «redéfinir les normes» dans cette rue «prestigieuse»

A l'heure ou les ventes en ligne explosent, la marque de chaussures a annoncé la prochaine ouverture d'un neuvième magasin à Genève, «région qui revêt une importance stratégique majeure»

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Dosenbach poursuit son expansion en Suisse romande, annonce-t-elle ce jeudi. L’enseigne de chaussures a annoncé l’ouverture, à l’été 2027, d’un vaste flagship store dans la rue de la Croix-d’Or, l’une des artères commerçantes les plus fréquentées du centre de Genève.

Le magasin prendra place dans les anciens locaux du vendeur de jouets Franz Carl Weber, au numéro 12 de la rue de la Croix-d’Or. Réparti sur trois niveaux (rez-de-chaussée, étage et sous-sol), le futur espace de vente couvrira environ 800 mètres carrés. Il se concevra comme une vitrine de la marque, raison pour laquelle elle a choisi de s'implanter dans «une prestigieuse rue commerçante.»

Dosenbach reprend les locaux de l'ancien magasin iconique Franz Carl Weber. Image: Franz Carl Weber

L’enseigne promet un concept moderne et affirme également vouloir envoyer un signal fort en faveur du commerce stationnaire, malgré la concurrence et la montée en puissance des achats en ligne. Avec son futur magasin, Dosenbach rêve donc grand et entend «redéfinir les normes en matière de vente dans la région.»

Neuf magasins Dosenbach à Genève

Avec cette ouverture, Dosenbach renforcera encore sa présence dans le canton de Genève, où l’entreprise comptera bientôt neuf magasins et 146 employés. Malgré la popularité croissante du commerce en ligne, Dosenbach indique investir chaque année plus de dix millions de francs dans son réseau de magasins.

Le CEO Jürgen Pinggera estime que «le commerce stationnaire moderne recèle un grand potentiel», surtout lorsqu’il est combiné à des services numériques. Cette implantation dans une rue commerçante emblématique marque une nouvelle étape dans le développement de Dosenbach en Suisse romande et confirme l’attractivité persistante du centre-ville genevois pour les grandes enseignes. (hun)