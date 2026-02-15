en partie ensoleillé
Fashion Week: Zurich met la Suisse sous les projecteurs

Zurich Fashion Week 2026.
La Fashion Week de Zurich s'est tenue du 11 au 15 février 2026.Image: AG/Reto Turotti

On était au rendez-vous mode qui met la Suisse sous les projecteurs

Pour la première fois depuis la fin des années 1940, la Fashion Week a fait son grand retour en Suisse. Nous étions à Zurich pour assister à l'événement. Alors, ça valait le détour? On vous dit tout.
15.02.2026, 16:0015.02.2026, 16:00
Alyssa Garcia
Alyssa Garcia

La file se fait de plus en plus longue à l'intérieur du Kongresshau de Zurich, mercredi 11 février aux alentours de 18 heures. Le public, éclectique à souhait, attend son tour pour se faire photographier sur le tapis bleu devant les immenses panneaux sur lesquels on peut lire: Zurich Fashion Week.

Si près de 850 personnes se sont réunies ce soir-là, c'est pour assister à un événement unique en Suisse: la semaine de la mode, une première depuis 1948. Quelque 3000 visiteurs étaient attendus sur les cinq jours. Au programme: de nombreux défilés et la découverte de nouveaux créateurs.

Zurich Fashion Week 2026.
La foule rassemblée pour la soirée d'ouverture de la Fashion Week, mercredi 11 février 2026 au Kongresshaus de Zurich. Image: Alyssa Garcia
Zurich Fashion Week 2026.
Oui, nous étions tout devant.Image: Alyssa Garcia

Objectifs? Contribuer à la richesse culturelle du pays, offrir aux jeunes talents suisses une plateforme et braquer les projecteurs internationaux sur la ville, explique l'association Zurich Fashion Week à l'origine du projet.

Alors, est-ce que ça valait le détour? On vous raconte tout.

Ils racontent comment ils ont séduit Lady Gaga avec un pare-chocs

Se réunir

Dès la première soirée, la foule se prête au jeu. Les gens n'hésitent pas à poser devant les photographes – plusieurs fois pour certains! Et pour cause: leurs looks sont travaillés jusque dans les moindres détails. Il faut garder une trace. Certains ont opté pour des tenues bling-bling qui se repèrent de loin, d'autres pour des ensembles tout droit sortis d'un magazine de mode – rien n'est laissé au hasard, même pas le choix des lunettes. Et puis, il y a celles et ceux qui ont misé sur l'extravagance: bottes dorées, ensemble rose pétant et chapeau de cow-boy, par exemple, ou jupe argentée, cheveux roses et couronne.

Bref, vous l'aurez compris: à quelques minutes du premier défilé de cette édition 2026, le public électrique se réjouit.

«Je suis curieux de voir ce que Zurich et la Suisse ont à nous offrir en matière de mode.»

Zurich Fashion Week 2026.
Tim (à gauche), un habitué des défilés parisiens, sur le tapis bleu à l'entrée de la Fashion Week.Image: Alyssa Garcia

«C'est important d'avoir ce genre d'événement en Suisse, car nous avons beaucoup de talents.»

Zurich Fashion Week 2026.
Danny, un créateur bâlois.Image: Alyssa Garcia

«Il y a un réel potentiel dans la mode en Suisse. Nous devons être plus fiers de notre créativité.»

Zurich Fashion Week 2026.
Jan (à gauche) et Lorenz (à droite), originaires de Zurich.Image: Alyssa Garcia

«Tout est surprenant. Les gens se regroupent. La jeune génération permet de faire ce pas en avant.»

Zurich Fashion Week 2026.
Mélanie, venue exprès de Nyon pour assister à la soirée d'ouverture.Image: Alyssa Garcia

Découvrir, se réunir autour d'une passion commune et échanger seront les points forts de l'événement zurichois. Un engouement général qui se ressent: tout le monde semble simplement heureux d'être là. «C'est inspirant de voir qu'il y a un futur dans ce milieu pour les jeunes», déclare Zola Manzambi. Etudiant à la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD), il expose ses vêtements au pop-up installé exprès pour l'occasion dans les locaux du Kongresshaus. Les gens peuvent ainsi faire un peu de shopping entre les défilés, qui débutent à 18 heures avant de reprendre à 20 heures.

Zurich Fashion Week 2026.
Zola Manzambi, co-fondateur de Hndrx Studios, au pop-up de la Fashion Week de Zurich. Image: Alyssa Garcia

Elargir son spectre

«Les invités de la Fashion Week de Zurich sont priés de rejoindre leurs sièges», entend-on soudainement résonner dans l'enceinte du bâtiment. Message reçu: on file s'asseoir avant que le show ne commence. Au total, 26 marques – dont des labels suisses, évidemment – présenteront leur collection. Des firmes aux signatures variées: les silhouettes dévoilées sont urbaines, excentriques, sexy, vaporeuses ou encore architecturales.

On vous donne un aperçu:

Zurich Fashion Week 2026.
La soirée d'ouverture, mercredi 11 février 2026.Image: Alyssa Garcia
Zurich Fashion Week 2026.
Le défilé de la marque Ombre, jeudi 12 février 2026. Image: Alyssa Garcia
GIF animéJouer au GIF
Image: Alyssa Garcia
Zurich Fashion Week 2026.
Les mannequins en coulisses.Image: Reto Turotti

Un éventail inspirant qui permet d'élargir son spectre et de s'éloigner des labels déjà bien ancrés, souvent issus de la fast fashion.

La cour des grands

La réponse est donc oui: cette première Fashion Week suisse organisée après presque huitante ans d'absence vaut le déplacement en terres zurichoises.

Elle fera le bonheur des curieux, qui souhaitent voir à quoi la mode helvétique ressemble – une force créative qui n'a rien à envier à nos voisins parisiens ou milanais. Des passionnés, habitués aux déplacements à l'étranger pour nourrir leur soif d'inspiration et qui pourront désormais se rencontrer et collaborer à l'échelle locale. Et puis, des talents, qui rêvent que la Suisse se fasse une place dans la cour des grands.

Car si, pendant longtemps, ce type d'événement se faisait rare dans le pays, cela ne signifiait pas que l'envie n'était pas là, prête à exploser. La preuve à Zurich.

