Drame de Montreux: voici pourquoi l'enquête n'est pas finie

«Je vous donne un exemple purement théorique: un monsieur âgé, retrouvé mort en bas de ses escaliers, avec une plaie au niveau du cuir chevelu. On pense à une mort violente, due à la chute. Mais, il pourrait s’agir aussi d’une mort consécutive à un infarctus, par exemple. Autrement dit, les circonstances dans lesquelles le corps a été retrouvé ne sont pas suffisantes pour établir les causes du décès. D’où l’autopsie. Mais, même l’autopsie ne permet pas, dans tous les cas, de déterminer avec certitude les causes de la mort. Dans le cas de ce monsieur, je peux constater une hémorragie cérébrale, mais je dois, dans le cadre de mon rapport au procureur, être sûre qu’il n’y avait pas une pathologie naturelle, cardiaque par exemple, qui pourrait être à l’origine du décès, et qu’il n’y avait pas, par exemple encore, des substances toxiques qui auraient pu altérer les réflexes de cette personne et être indirectement responsables de sa chute, pensons à un taux élevé d’alcool éthylique.»

Claudia Castiglioni