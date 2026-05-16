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Harry Styles s'est imposé comme le nouveau roi de la pop

Dix ans après One Direction, Harry Styles écrase tout sur son passage et est devenu le nouveau prince de la pop.
Dix ans après One Direction, Harry Styles écrase tout sur son passage.getty/watson

Comment Harry Styles s'est imposé comme le nouveau roi de la pop

Oubliée, l'ère du boysband One Direction: Harry Styles remplit désormais à lui tout seul les plus grands stades du monde et impose une pop flamboyante, dansante et ultra calibrée. Entre looks non genrés, tubes planétaires et engagement politique discret, le Britannique s’est transformé en phénomène culturel mondial.
16.05.2026, 18:5916.05.2026, 18:59
Clara LALANNE, londres / afp

Dix ans après la séparation de One Direction, le chanteur britannique Harry Styles, qui part en tournée ce samedi à Amsterdam avec son quatrième album, s’est imposé comme l’une des plus grandes popstars mondiales avec sa présence scénique et son incarnation d’une nouvelle masculinité.

«Kiss All The Time. Disco, Occasionally», son nouvel opus très dansant sorti le 6 mars, s’est immédiatement hissé au sommet des classements dans une vingtaine de pays dont le Royaume-Uni, la France ou les Etats-Unis, quatre ans après «Harry’s House», auréolé du prix de meilleur album de l’année aux Grammy Awards.

Faire un footing avec Harry Styles a été la meilleure décision de la journée

Il est l’un des rares chanteurs à avoir reçu cette prestigieuse récompense après avoir commencé sa carrière dans un groupe masculin, à l’instar de Paul McCartney, Michael Jackson ou Justin Timberlake.

Harry Styles n’a jamais renié «son passage dans One Direction, et les fans du groupe, dont le nombre est colossal, l’ont suivi. Il a su s’appuyer sur eux tout en proposant une musique un peu différente», souligne à l’AFP Hannah Banks, spécialiste des industries créatives à l’université australienne de la Sunshine Coast. Le chanteur de 32 ans, qui donnera un nombre record de 12 concerts au Wembley Stadium (90 000 places) à Londres en juin, avant 30 dates au Madison Square Garden de New York à partir de fin août, a été repéré à 16 ans dans l’émission The X Factor, qui avait permis la création du «boys band» One Direction en 2010.

Le succès d'Harry Styles provoque de l'amertume: «Aucune loyauté»

Boucles brunes et sourire timide, le jeune Anglais né près de Birmingham devient l’idole des adolescentes du monde entier avec Niall Horan, Zayn Malik, Louis Tomlinson et Liam Payne — décédé en 2024. Ils vendent près de 70 millions de disques avec leur pop rock accrocheuse, puis se séparent en 2016 avant de chacun se lancer en solo.

FILE - Louis Tomlinson, from left, Zayn Malik, Niall Horan, Harry Styles and Liam Payne arrive for the World Premiere of &quot;One Direction: This Is Us,&quot; at the Empire Leicester Square, in Londo ...
Le boysband, en 2013.Keystone

«Harry Styles», son premier album en 2017, puis «Fine Line» et son tube «Watermelon Sugar» (2019), sont d’énormes succès commerciaux. De nouveaux fans viennent grossir les rangs, comme Sophie Cridland, enseignante de 37 ans: «Il est passé d’un chanteur de boys band, au style très formaté, à celui d’un artiste qui suit sa propre voie», allant vers la pop et la musique électronique.

L’album «Harry’s House» confirme sa mue artistique, et la tournée «Love On Tour», débutée en 2021, révèle une bête de scène, qui «ramène un peu de piquant» chez des célébrités masculines «assez ennuyeuses», selon cette fan.

Pas d'étiquette

Le chanteur joue aussi avec ses looks et collabore avec de nombreux stylistes, avant de devenir en 2020 le premier homme en Une de l’édition américaine de Vogue, sur laquelle il porte une robe signée Gucci. Il apparaît aussi dans ce magazine en jupe à crinoline du designer Harris Reed, adepte d’une mode non genrée.

Harry Styles est devenu en 2020 le premier homme en Une de l’édition américaine de Vogue, sur laquelle il porte une robe signée Gucci.
L'art de s'affranchir des codes: Harry Styles apprécie mixer les styles.image: vogue

Des combinaisons à paillettes échancrées aux boas éclatants, ses tenues «regorgent de références» à des icônes des années 80, comme David Bowie ou Freddie Mercury, eux aussi «connus pour repousser les frontières du genre», souligne Hannah Banks. Pour Nik Shimmin, créatrice de mode australienne fan de Bowie et des The Rolling Stones, «qui montaient sur scène avec des couleurs et des vêtements fantastiques», Harry Styles est une «bouffée d’air frais», qui «incarne une version moderne de la masculinité».

Le chanteur a toujours refusé qu’on «mette une étiquette» sur son orientation sexuelle. Ce qui lui a toutefois valu des accusations de «queerbaiting» — le fait de s’approprier les codes de la communauté LGBT+ sans en faire partie —, la star n’ayant été publiquement en couple qu’avec des femmes.

Selon la presse people, il s’est fiancé en avril avec l’actrice Zoë Kravitz, après être sorti avec la réalisatrice Olivia Wilde, et auparavant avec Taylor Swift ou encore Kendall Jenner. Le chanteur, qui a pris une longue pause avant cet album, a révélé dans un podcast d’Apple Music que le décès de Liam Payne, à l’âge de 31 ans, l’avait fait «prendre du recul», après quinze ans à enchaîner albums et tournées.

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Même s’il est discret sur sa vie privée et ses opinions, Harry Styles s’est «plus clairement engagé sur le plan politique» ces dernières années, incitant les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales aux Etats-Unis ou levant des fonds pour des organisations LGBT+, souligne à l’AFP Louie Dean Valencia, professeur de sciences humaines à l’université d’Etat du Texas. Il donnera cet été un cours dédié au chanteur à la prestigieuse University of Oxford.

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