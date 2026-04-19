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Le Cully Jazz séduit pour sa 43e édition

La 42e
Keystone

Le Cully Jazz séduit pour sa 43e édition

Avec près de 140 concerts et 70 000 festivaliers, le Cully Jazz 2026 s’achève sur une belle affluence et un engouement confirmé.
19.04.2026, 07:2719.04.2026, 07:27

Le Cully Jazz s'est terminé samedi soir. Pour sa 43e édition, le festival a proposé près de 140 concerts. Melody Gardot, Roberto Fonseca, Fatoumata Diawara, Bahamadia et Emily Loizeau étaient notamment à l'affiche. Dans l’ensemble, la fréquentation des salles de concert et lieux de convivialité a été satisfaisante.

Des caveaux vignerons aux rives du lac, l’ambiance générale était au beau fixe. Les soirées printanières et la musique festive ont rassemblé les foules, particulièrement lors des deux week-ends du festival.

Tout comme les recettes des stands et bars, les résultats de la billetterie reflètent l’important engouement qu’a suscité cette édition 2026. Dans l’ensemble, la fréquentation des salles de concert et lieux de convivialité a été satisfaisante.

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Les soirées du IN ont bénéficié d’une très bonne affluence avec un taux de remplissage de plus de 90%. L’organisation du festival estime à 70 000 le nombre de festivaliers ayant participé à la manifestation.

L'organisation s'est appuyée sur les services de 800 bénévoles. De l'accueil du public et des artistes, service aux bars, approvisionnement et propreté des lieux, ou encore gestion des caisses, ils assument une variété de rôles indispensables au bon fonctionnement du festival.

La 44e édition aura lieu du 2 au 10 avril 2027. (tib/ats)

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