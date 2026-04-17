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L’Ecole hôtelière de Lausanne lance son festival de bouffe

L’Ecole hôtelière de Lausanne lance son festival de bouffe

Au menu, de la fine gastronomie notamment concoctée par des «chefs renommés, dont des Meilleurs Ouvriers de France et Champions du Monde».
17.04.2026, 16:5717.04.2026, 16:57
Fred Valet
Fred Valet

A l’heure où les street-food festivals poussent à tous les coins de rue, voilà qu’un acteur gastronomique que l’on n’attendait pas forcément pointe le bout de sa spatule: l’Ecole hôtelière de Lausanne. Le 9 mai prochain, en ses murs, l’EHL s’infiltrera dans la tendance avec la première édition du Gourmet Festival.

«Cet événement réunit nos chefs renommés, dont des Meilleurs Ouvriers de France et Champions du Monde, aux côtés de nos étudiants en année préparatoire»
Extrait de la description par l’EHL

Au menu? Des «saveurs des quatre coins du monde» et une «expérience culinaire d'exception». Une journée durant laquelle le campus ambitionne de se muer en «village gastronomique». Sans en savoir beaucoup plus sur ce qui sera servi sur place, il paraît malgré tout peu probable que l’on y avale sur le pouce un smashburger accompagné de sa canette de Fanta.

Est-ce à dire que tout sera littéralement hors de prix? Pas forcément, puisque le site annonce des plats salés et sucrés à 7 francs, des boissons alcoolisées à 8 francs et non alcoolisées à 6 francs. Et l’EHL a manifestement déjà pensé à répondre à ceux qui imaginent n’avoir droit qu’à des miettes au milieu d’une assiette:

«Les plats sont proposés en portions généreuses, mais équilibrées: plus consistantes qu’une dégustation, sans être un repas complet. Cela permet à chacun de goûter à plusieurs cuisines et de profiter pleinement de la diversité gastronomique du festival.»
Ce Suisse a osé ouvrir un resto pas tendance à Lausanne

Sans pour autant se croire à Paléo, les visiteurs seront divertis par diverses «animations», dont des shows de live cooking. Sachez enfin que l’entrée est gratuite, qu’il vous faudra acheter des bons avant de passer commande aux différents stands, que le cash n'est pas accepté et que l’EHL «conseille» de s’inscrire avant le festival, qui va se déployer de 11h30 à 17h, le 9 mai prochain.

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