Attaque d'une entreprise du Locle: dix arrestations en France

Plusieurs Français soupçonnés de l'attaque d'une entreprise du Locle

En février dernier, une entreprise du Locle (NE) avait été attaquée à main armée et un butin de près de 600 000 francs avait été volé. Plusieurs arrestations ont eu lieu et quatre personnes sont suspectées.
07.11.2025, 21:33

Une dizaine de personnes ont été arrêtées cette semaine dans le cadre de l'attaque à main armée survenue au Locle (NE) en février dernier dans l'entreprise de sous-traitance horlogère Werthanor. Quatre sont suspectées d'y avoir pris part.

Notre reportage après le braquage:

«Il y avait du verre partout»: sur les traces du braquage au Locle

Certaines des personnes, déjà incarcérées pour d’autres faits, ont été extraites de leur cellule pour être entendues, ont annoncé vendredi le Ministère public et la police neuchâteloise.

De nationalité française

Les principaux suspects ayant pris part à l’attaque sont tous de nationalité française et originaires de la région parisienne, du Nord ou de Besançon. Ils sont placés dans différents établissements pénitentiaires français.

Malfrats venus de France: une situation «hors de contrôle» qui inquiète

Le 13 février, vers 07h20, quatre individus avaient pénétré par effraction dans la manufacture Werthanor au Locle. Sous la menace d’armes longues, ils avaient contraint les employés à leur remettre des métaux précieux avant de prendre la fuite à bord d’une voiture.

Au cours de l’attaque, un employé avait été violemment frappé et blessé. Le butin, composé de métaux précieux, avait été estimé à 613 000 francs. A ce jour, il n’a pas été retrouvé.

«Ils avaient des kalashs»: une entreprise romande attaquée

L'importante enquête a été menée par une équipe d’enquêteurs suisses et français sous la direction commune du Ministère public neuchâtelois et de la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Nancy qui avait été saisie du côté français.

(ats/acu)

Ce romand et sa sculpture rayonnent dans le monde entier
Video: watson
