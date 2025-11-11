assez dégagé10°
Un pédocriminel présumé piégé par la police en Romandie

Deux policiers de la Police cantonale neuchateloise tiennent leur arme, pistolet, ce vendredi 5 juin 2015 a Neuchatel. (KEYSTONE/Sandro Campardo) Zwei Polizisten der Kantonspolizei Jura fotografiert a ...
La police neuchâteloise est active dans la lutte contre la pédocriminalité en «patrouillant» sur internet (image d'illustration).Image: KEYSTONE

Pensant rencontrer une adolescente de 14 ans, un homme de 48 ans s'est retrouvé face à la police neuchâteloise. Il a été arrêté et son domicile perquisitionné.
11.11.2025, 17:3111.11.2025, 17:31

Un pédocriminel présumé a été interpellé en août par la police neuchâteloise alors qu’il s’apprêtait à rencontrer une mineure âgée de 14 ans, qui était en réalité un policier agissant sous couverture. L'arrestation de l'homme, âgé de 48 ans et domicilié dans le Jura, a permis d'identifier une victime âgée de 15 ans, domiciliée dans un canton romand.

À la suite de plusieurs échanges sur un site de rencontres en ligne, le pédocriminel a convenu d’un rendez-vous avec une personne qu’il pensait être une adolescente de 14 ans, dans le but d’entretenir des relations à caractère sexuel. «L'homme a été interpellé à proximité du lieu de rencontre convenu», ont indiqué mardi la police et le Ministère neuchâtelois.

La police «patrouille» sur internet

Dans le cadre des perquisitions effectuées au domicile du prévenu, plusieurs supports informatiques ont été saisis. «Ces derniers contenaient notamment du matériel à caractère pédopornographique», peut-on lire dans le communiqué.

Amazon vend des poupées sexuelles d'apparence enfantine

La police neuchâteloise est active dans la lutte contre la pédocriminalité, notamment en «patrouillant» sur internet et en réalisant des opérations sous couverture sur les plateformes en ligne fréquemment utilisées par les auteurs de ce type d’infractions. (jzs/ats)

