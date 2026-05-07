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Locle: deux ouvriers blessés sur ce spectaculaire chantier

Tunnel de contournement du Locle: deux ouvriers blessés
Vue du Locle (NE) depuis la carrière des Granges.Image: Confédération

Deux ouvriers blessés sur ce «spectaculaire» chantier romand

Un bloc de roche s'est détaché fin mars lors des travaux du tunnel de contournement du Locle, dans le canton de Neuchâtel. L'accident a mis en lumière «un problème géologique très localisé».
07.05.2026, 10:2407.05.2026, 10:24

Deux ouvriers ont été blessés le 30 mars dans le cadre du chantier du tunnel de contournement du Locle, côté Col-des-Roches (NE) à la suite du détachement d'un bloc de roche. Ils ont pu sortir de l'hôpital depuis. Sans lien avec l'accident, la mise en service de l'ouvrage n'interviendra pas avant fin 2033.

«L’analyse menée à la suite de l’accident semble indiquer qu’il s’agit d’un problème géologique très localisé», a déclaré jeudi à Keystone-ATS Alexandra Popescu, responsable information et communication de l’Office fédéral des routes (Ofrou), confirmant une information d'Arcinfo.

«Les nombreux systèmes de surveillance en place n’avaient détecté aucun signe d’instabilité avant cet épisode»

Lors de la mise en place des clous de sécurisation de la falaise, les vibrations induites par la machine fixée à la paroi rocheuse ont provoqué le détachement d’un bloc d’un volume de cinq mètres cube. L’ouvrier dans la nacelle, qui n’était pas équipé de système antichute au moment de l’incident, a été projeté au sol.

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Des blocs de roche lui ont occasionné une fracture à la jambe. Un autre ouvrier, qui travaillait à proximité de la zone, a été touché au genou. Tous deux ont été évacués par un hélicoptère de la Rega et sont sortis de l’hôpital depuis.

«Spectaculaire et non sans risque, le chantier fait l’objet de contrôles réguliers de la Suva qui n’ont jamais remis en question les conditions de sécurité générale de travail», a ajouté l'OFROU. Depuis le début des travaux, en 2021, il n’y a pas eu d’autres accidents comparables touchant des ouvriers.

Des «travaux plus importants que prévus»

Il y a en revanche eu des dégâts matériels il y a une année, lorsqu’un rocher s’est détaché de la carrière et a percuté un bâtiment situé en contrebas.

«L'accident du 30 mars a engendré un arrêt des travaux dans la zone concernée durant 36 heures environ», a précisé Alexandra Popescu. Indépendamment de cela, la mise en service du tunnel n’interviendra pas avant décembre 2033, voire 2034, contre une prévision de 2030 jusqu'ici.

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«Les travaux de sécurisation de la carrière ont été beaucoup plus importants que prévu», a précisé l'OFROU. (jzs/ats)

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