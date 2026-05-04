en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Le chantier CFF de la gare de Lausanne va changer

Le chantier de la gare CFF de Lausanne photographie lors d&#039;une visite de presse ce lundi, 20 janvier 2025 a Lausanne (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
La zone de travaux va se déplacer vers le nord de la place de la gare.Image: KEYSTONE

Pourquoi le chantier CFF de la gare de Lausanne va changer

Une nouvelle étape des travaux va débuter dans la capitale vaudoise. Plus adaptations sont nécessaires.
04.05.2026, 11:3804.05.2026, 11:38

Les travaux vont bon train sur la place de la gare à Lausanne. La zone de chantier va se déplacer du sud vers le nord de la place, où une nouvelle phase de travaux débutera en juin pour environ une année. Les arrêts de bus restent inchangés, mais les flux de véhicules et de piétons seront adaptés.

La première étape des travaux pour le futur sous-sol de la place s'est terminée selon le calendrier, annoncent lundi les CFF et la ville de Lausanne dans un communiqué de presse commun. Trente pieux définitifs ainsi qu'un quart de la dalle qui servira de plafond au futur sous-sol de la place ont été construits.

Le réseau CFF menacé d'atteindre un «point de non-retour»

Une nouvelle étape va débuter, avec le glissement de la zone de chantier un peu plus au nord pour poursuivre les travaux de forage et de construction de la dalle. Concrètement, la double installation de chantier située au sud de la place, le long du bâtiment de la gare, sera transférée du côté de la façade des commerces, au nord.

Réorganisation du trafic

Une petite installation pour la creuse du sous-sol sera conservée au sud. Les déplacements de palissades ont démarré le 20 avril et dureront environ un mois. Une phase de travaux préparatoires se déroulera ensuite jusqu'à fin juin, pour un basculement complet, y compris de la circulation routière, début juillet.

L'organisation de la mobilité sur la place sera adaptée. Les voitures passeront désormais devant le bâtiment de la gare. Le flux des piétons sur le front nord de la place (devant l'hôtel Continental) restera possible, mais de manière réduite.

Les CFF ont franchi des «étapes importantes» en 2025

Le dispositif permet de maintenir l'ensemble des usages, avec une offre adaptée pour les différents types de stationnement et des améliorations ciblées, notamment une augmentation des places pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et pour les vélos.

La mise en service du sous-sol de la place de la gare est prévue en 2032 pour la partie ouest, 2034 pour l'ensemble. La mise en service complète de la gare rénovée est agendée à l'horizon 2037. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
Un défilé de mode inédit aura lieu bientôt en Suisse romande
de Marine Brunner
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
2
La Poste décroche un gros contrat et ça agace
de Maurizio Minetti
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
5
Une fuite révèle la mission d'un ex-élu romand pour Israël
de Henry Habegger
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
«Une génération de sourds»: ces Romands craignent le F-35
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
2
L'un des plus célèbres bateaux du Léman est condamné
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
5
L'argent des riches fuit Dubaï pour la Suisse: voici ce que ça implique
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«C’est inacceptable»: ils se battent pour les pigeons en Suisse
Malgré sa réputation d'animal nuisible, le pigeon urbain peut compter sur un soutien grandissant: célébrités et activistes se battent pour réhabiliter cet oiseau, parfois en défiant la loi. Exemples en Suisse.
Les images, partagées par la presse alémanique il y a quelques semaines, avaient suscité un flot de réactions indignées. On y voyait des pigeons abattus en pleine rue à Zurich, sous le regard sidéré des passants. Ce n'est pas une nouveauté: environ un millier de pigeons sont tués chaque année dans la ville des bords de la Limmat. La plupart des centres urbains helvétiques tentent de limiter la population de cet oiseau, avec des méthodes et des résultats variables.
L’article