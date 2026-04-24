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Marc-Olivier Sauvain à la tête de la Société suisse de chirurgie

Le professeur Marc-Olivier Sauvain, médecin-chef du département de chirurgie du RHNe, a été nommé à la présidence de la Société suisse de chirurgie.
Marc-Olivier Sauvain prend la tête de la Société suisse de chirurgie.Image: Keystone

Nomination historique pour un chirurgien neuchâtelois depuis 1942

Le chirurgien neuchâtelois Marc-Olivier Sauvain accède à la présidence de la Société suisse de chirurgie, une première depuis 1942 pour un représentant du canton.
24.04.2026, 11:3524.04.2026, 11:35

Le médecin-chef du département de chirurgie du Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), Marc-Olivier Sauvain, a été nommé à la présidence de la Société suisse de chirurgie (SSC). Cette nomination est une première pour un chirurgien neuchâtelois depuis 1942.

Marc-Olivier Sauvain prendra ses fonctions le 1er juillet pour un mandat de deux ans. Cette nomination «constitue une reconnaissance du parcours et de l’engagement du professeur ainsi que du travail collectif mené au sein du RHNe, notamment dans les domaines cliniques, de la formation et dans l’essor de la chirurgie robotique», a indiqué vendredi le RHNe.

Traditionnellement occupée par des représentants d’hôpitaux universitaires, «cette fonction met en lumière le rôle et la qualité du travail réalisé au sein d’un hôpital cantonal», a précisé le RHNe. Durant son mandat, le chirurgien participera notamment aux réflexions nationales sur la formation postgraduée, la qualité des soins, la recherche ainsi que les enjeux tarifaires liés à l’évolution du système de santé. (jah/ats)

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