Un cortège pour la Palestine a causé des perturbations à Neuchâtel

Une manifestation non autorisée dimanche après-midi à Neuchâtel en soutien à la Palestine a provoqué l'interruption du trafic ferroviaire pendant près d'une heure à la gare.

Elle a également provoqué d'importantes perturbations de la circulation routière. Plusieurs personnes feront l’objet de dénonciations auprès du Ministère public.

Plusieurs dizaines de personnes se sont regroupées devant la fontaine de la Justice au centre-ville de Neuchâtel avant de défiler sans autorisation.

Le cortège s’est ensuite dirigé vers la gare, où les participants ont occupé les voies CFF, a indiqué lundi la police neuchâteloise. Pour des raisons de sécurité, le trafic ferroviaire a dû être interrompu pendant près d’une heure.

Alors que la police se préparait à intervenir pour libérer les quais et les voies, les manifestants ont quitté la gare pour se rendre à la Faculté des lettres. Après quelques discours, ils ont mis un terme à leur action. Des altercations avec des automobilistes ont toutefois eu lieu, nécessitant l’intervention de la police qui n’est pas intervenue directement contre les manifestants. (sda/ats)