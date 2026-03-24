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Neuchâtel: Milvignes veut augmenter les impôts

Dans le canton de Neuchâtel, Milvignes regroupe les villages de Colombier, Auvernier et Bôle.
Dans le canton de Neuchâtel, Milvignes regroupe les villages de Colombier, Auvernier et Bôle.Image: Commune de Milvignes

Cette commune romande veut augmenter les impôts

Pour répondre à l'évolution des charges, Milvignes (NE) veut augmenter son coefficient fiscal.
24.03.2026, 17:0924.03.2026, 17:17

Le Conseil communal de Milvignes souhaite faire passer le coefficient fiscal de 63 à 68 points dans les trois ans à venir. Il entend ainsi répondre à une évolution des charges et assumer des investissements jugés indispensables.

Cette démarche doit permettre d'assurer la qualité des prestations à la population et la solidité des finances communales, indique l'exécutif mardi un communiqué.

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Milvignes, qui regroupe les villages de Colombier, Auvernier et Bôle pour près de 10 000 habitants, propose le coefficient fiscal le plus bas du canton, souligne le Conseil communal. Cette situation a notamment pu perdurer grâce au report de nombreux investissements, auxquels il faut aujourd'hui consentir. Il apparaît donc difficile de maintenir l'équilibre tout en gardant le même coefficient fiscal.

Si le Conseil général donne son aval lors de sa séance du 29 avril, le coefficient fiscal va augmenter de 3 points en 2027, puis de 2 points en 2028. La commune pointera alors au 8e rang de la fiscalité neuchâteloise et restera au-dessus de la moyenne cantonale, qui se situe à 71,1 points. Cela représentera un effort estimé à environ 200 francs par an et par habitant. (jzs/ats)

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