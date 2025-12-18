Quentin Di Meo réfute catégoriquement les accusations dont il fait l'objet. Image: Capture Youtube

Accusé de viol, ce PLR romand renonce à une importante fonction

Quentin Di Meo se retire de la présidence du groupe libéral-radical au parlement neuchâtelois. Il est poursuivi pour l'agression présumée d'une mineure en 2017.

Quentin Di Meo ne dirigera plus le groupe PLR-Le Centre au Grand Conseil neuchâtelois, rapporte ce jeudi Arcinfo. Actuellement en arrêt maladie, l'élu a décidé d'en remettre la présidence pour «que les institutions puissent poursuivre leur bonne marche».

Au quotidien neuchâtelois, il assure toutefois que cette décision n'a «aucun lien» avec l'affaire de viol dans laquelle il est empêtré et n'envisage dès lors pas de démissionner de ses mandats politiques. Son successeur à la tête du groupe sera connu en janvier.

«Confiance en la justice»

Pour rappel, Quentin Di Meo est sous le coup d'une plainte pénale pour viol pour des faits remontant à 2017. Alors âgé de 24 ans, il est accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune femme de 17 ans lors d'une fête de village.

Le député neuchâtelois réfute catégoriquement ces accusations. «J’ai confiance en la justice», confie-t-il à Arcinfo. (jzs)