Selon Crystel Graf, Neuchâtel va devoir faire face ces prochaines années à des défis financiers majeurs. Keystone

Neuchâtel ne va pas taxer les résidences secondaires

Crystel Graf, conseillère d'Etat neuchâteloise en charge des finances, n'envisage pas d'introduire un nouvel impôt sur les résidences secondaires pour compenser la perte sur la valeur locative.

Le canton de Neuchâtel ne va pas taxer les résidences secondaires pour compenser la perte de l'impôt sur la valeur locative. «Un tel impôt ne serait pas réaliste, vu qu'il y en a très peu dans le canton. Les gains seraient minimes par rapport à la charge liée à son introduction», a déclaré lundi à la RTS Crystel Graf, conseillère d'Etat neuchâteloise, en charge des finances.

Comme Crystel Graf l'avait révélé mercredi dernier lors de la présentation du budget, le canton de Neuchâtel va devoir faire face ces prochaines années à des défis financiers majeurs, en lien notamment avec le programme d'économies et le report de charges de la Confédération.

Le manque à gagner en lien avec la valeur locative sera de 9 millions de francs pour le canton et de 5 millions pour les communes. La conseillère d'Etat a ajouté lors de la Matinale de la RTS qu'il y aura aussi certainement des conséquences financières indirectes.

«Certains propriétaires vont anticiper des travaux ces prochaines années, ce qui se traduira par des recettes fiscales en moins», a ajouté Crystel Graf. (jzs/ats)