assez ensoleillé17°
DE | FR
burger
Suisse
Neuchâtel

Neuchâtel ne va pas taxer les résidences secondaires

Crystel Graf, membre du Gouvernement neuchatelois parle lors d&#039;une conference de presse du Conseil d&#039;Etat du canton de Neuchatel avec presentation du budget 2026 ainsi que du plan financier ...
Selon Crystel Graf, Neuchâtel va devoir faire face ces prochaines années à des défis financiers majeurs.Keystone

Neuchâtel ne va pas taxer les résidences secondaires

Crystel Graf, conseillère d'Etat neuchâteloise en charge des finances, n'envisage pas d'introduire un nouvel impôt sur les résidences secondaires pour compenser la perte sur la valeur locative.
29.09.2025, 16:4829.09.2025, 16:48

Le canton de Neuchâtel ne va pas taxer les résidences secondaires pour compenser la perte de l'impôt sur la valeur locative. «Un tel impôt ne serait pas réaliste, vu qu'il y en a très peu dans le canton. Les gains seraient minimes par rapport à la charge liée à son introduction», a déclaré lundi à la RTS Crystel Graf, conseillère d'Etat neuchâteloise, en charge des finances.

Comme Crystel Graf l'avait révélé mercredi dernier lors de la présentation du budget, le canton de Neuchâtel va devoir faire face ces prochaines années à des défis financiers majeurs, en lien notamment avec le programme d'économies et le report de charges de la Confédération.

Grâce à une astuce, Neuchâtel prévoit un bénéfice en 2026

Le manque à gagner en lien avec la valeur locative sera de 9 millions de francs pour le canton et de 5 millions pour les communes. La conseillère d'Etat a ajouté lors de la Matinale de la RTS qu'il y aura aussi certainement des conséquences financières indirectes.

«Certains propriétaires vont anticiper des travaux ces prochaines années, ce qui se traduira par des recettes fiscales en moins», a ajouté Crystel Graf. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
1
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
Ces immeubles chinois tout neufs qui tombent comme des châteaux de cartes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les Suisses restent le deuxième peuple le plus riche du monde
2
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
3
Un bus Migros crée l'émoi dans ce village romand
Voici comment l’e-ID va être déployée en Suisse
Elle a été acceptée sur le fil, mais elle sera bien là. On vous explique quand et comment l'e-ID, l'identité numérique, sera mise en place en Suisse.
Le peuple suisse a accepté de justesse dimanche la nouvelle loi sur l’identité numérique. L'e-ID va donc pouvoir être mise en œuvre et voici ce qui est prévu maintenant.
L’article