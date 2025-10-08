Sugus adopte une recette végétarienne et c'est «une catastrophe»

Sugus a changé sa recette historique et les aficionados des sucreries font la moue.

Plus de «Suisse»

Sugus déçoit certains de ses fans. Pour une raison simple, ils ont changé. En effet, la marque culte, autrefois propriété du chocolatier suisse Suchard, a modifié sa recette. L'actuel propriétaire, l'étasunien Mars Wrigley Company, a annoncé:

«Les Sugus sont désormais disponibles exclusivement dans un mélange de bonbons végétariens, sans gluten, au format carré.»

Exit donc la gélatine de porc et son emballage «papillote» reconnaissable entre mille. Sugus est dorénavant végétarien et les fans sont loin d'être convaincus et déjà nostalgiques. Interpellé par 20 minutes, Mars Wrigley Company assure:

«En tant qu'entreprise de marque, nous nous efforçons constamment d'adapter nos produits, nos recettes et nos emballages aux préférences des consommateurs.»

Mais ces dits consommateurs semblent loin d'être satisfaits par cette évolution. Coop et Migros l'affirment au média précité:

«La demande a sensiblement baissé» Un porte-parole de Coop à 20 minutes

«Nous avons reçu des retours de clients déçus par ces changements» Un porte-parole de Migros à 20 minutes

Car si les Sugus ont discrètement été modifiés ces derniers mois par une version qui contient de l'amidon modifié à la place de la gélatine habituelle, les consommateurs n'ont pas été dupes. Sweets.ch, «la plus grande boutique en ligne suisse de confiseries», parle de «retours 100% négatifs, et parfois très virulents». Sur les réseaux sociaux de la boutique en ligne, on peut notamment lire:

«Avec le nouveau design, on dirait qu'ils sont restés 2 ans au fond d'un tiroir avant d'être consommés...»

Voici le nouvel emballage.

«Les nouveaux Sugus sont une catastrophe»

«Les nouveaux sugus ont un goût horrible»

«On ne peut plus manger ça»

Car la déception est double: d'une part, la texture qui apparait plus collante et, d'autre part, son emballage carré, qui, en effet, est bien plus compliqué à ouvrir, là aussi le Sugus colle, au papier cette fois- Une internaute résume:

«Mais l'ouverture des nouveaux Sugus me rend presque désespérée. Quel était le but recherché ? Leur goût et leur consistance ne me convainquent pas non plus.» Une internaute

(hun)