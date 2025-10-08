Sugus adopte une recette végétarienne et c'est «une catastrophe»
Sugus déçoit certains de ses fans. Pour une raison simple, ils ont changé. En effet, la marque culte, autrefois propriété du chocolatier suisse Suchard, a modifié sa recette. L'actuel propriétaire, l'étasunien Mars Wrigley Company, a annoncé:
Exit donc la gélatine de porc et son emballage «papillote» reconnaissable entre mille. Sugus est dorénavant végétarien et les fans sont loin d'être convaincus et déjà nostalgiques. Interpellé par 20 minutes, Mars Wrigley Company assure:
Mais ces dits consommateurs semblent loin d'être satisfaits par cette évolution. Coop et Migros l'affirment au média précité:
Car si les Sugus ont discrètement été modifiés ces derniers mois par une version qui contient de l'amidon modifié à la place de la gélatine habituelle, les consommateurs n'ont pas été dupes. Sweets.ch, «la plus grande boutique en ligne suisse de confiseries», parle de «retours 100% négatifs, et parfois très virulents». Sur les réseaux sociaux de la boutique en ligne, on peut notamment lire:
Car la déception est double: d'une part, la texture qui apparait plus collante et, d'autre part, son emballage carré, qui, en effet, est bien plus compliqué à ouvrir, là aussi le Sugus colle, au papier cette fois- Une internaute résume:
