Le lait infantile Danone inquiète en Suisse

Un produit Aptamil dans un supermarché allemand (image d'illustration). Image: Shutterstock

Rappelés dans plusieurs pays européens, des produits laitiers pour bébés vendus en Suisse pourraient également être contaminés.

La Fondation pour la protection des consommateurs alémanique (Stiftung für Konsumentenschutz) se demande si des lots de lait infantile du groupe français Danone vendus en Suisse pourraient être potentiellement contaminés à la céréulide.

«Ces derniers jours, Danone a retiré du marché allemand et autrichien plusieurs produits laitiers pour bébés de la marque Aptamil, car ils pourraient être contaminés par la toxine céréulide», souligne l'organisation bernoise ce lundi. Elle pointe la communication de la multinationale française selon laquelle «aucun de nos produits vendus en Suisse n'est concerné par un retrait.» Elle précise en outre:

«Le fabricant Danone reste discret quant à la situation en Suisse»

La Fondation pour la protection des consommateurs exige que Danone «informe clairement et sans ambiguïté au lieu de dissimuler. En effet, le site internet du groupe indique seulement que les produits en Suisse ne sont pas concernés par le retrait, comme on pouvait le lire encore à tort sur le site internet autrichien la semaine dernière».

L'alerte européenne est partie d'Irlande, où le lait a été fabriqué. Le rappel touche actuellement une trentaine de pays dont la France, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni mais aussi plusieurs pays au Proche et Moyen-Orient.

D'autres produits contaminés

L'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Osav) soulignait sur son site vendredi qu'«en Suisse, des préparations pour nourrissons de différents fabricants sont contaminées par la toxine céréulide. Certains produits des marques BEBA, Alfamino (Nestlé), Bimbosan (Hochdorf) et Babybio (Vitagermine) sont actuellement contaminés par cette toxine et ne doivent pas être utilisés.» Il n'est pas fait mention de Danone, mais l'Osav précise qu'«il n'est pas complètement exclu que d'autres produits soient concernés.»

L'Osav ajoute être «en contact étroit avec les responsables des systèmes d'alerte rapide de l'UE et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) afin d'identifier rapidement d'éventuels autres produits contaminés.» Contacté par l'agence AWP, Danone Suisse n'a pas encore réagi.

Son homologue veveysan Nestlé a lancé un rappel de produits qui touche plus de soixante pays, dont la Suisse, «en raison de la possible présence de céréulide, produite par le micro-organisme Bacillus cereus.» (mrs/ats)