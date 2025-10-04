pluie modérée15°
DE | FR
burger
Suisse
nourriture

La plus lourde courge de Suisse pèse 766kg.

Florian Isler aus Esslingen ZH, mit seinem Kuerbis, an der Schweizermeisterschaft im Kuerbiswiegen, am Samstag, 4. Oktober 2025, auf dem Baechlihof in Jona. Der Kuerbis von Florian Isler war mit 766 K ...
766kg, c'est le poids de la courge de Florian Isler.Keystone

C'est un Zurichois qui a la plus grosse (et la plus lourde) de Suisse

766kg, c'est le poids de la citrouille de Florian Isler. Samedi, l'homme a remporté le titre de la plus lourde courge de Suisse.
04.10.2025, 17:5304.10.2025, 17:53

La citrouille la plus lourde de Suisse pèse 766 kilos. C'est avec ce spécimen record que l'agriculteur Florian Isler, d'Esslingen (ZH), a remporté samedi à Jona (SG) le championnat suisse de pesage de citrouilles, avec la variété Squash.

Publicité
Piccata de courgettes

Il y a un an, Florian Isler avait déjà remporté la victoire avec un spécimen de 727,5 kilos. Cette année, il a également décroché la deuxième place avec la variété de courge Atlantic Giant, qui pèse 728,5 kilos, ont annoncé les organisateurs du concours samedi.

Impresionnant ce machin

Der Kuerbis von Florian Isler aus Esslingen ZH, rechts, wird mit einem Gabelstapler auf die Waage transportiert, an der Schweizermeisterschaft im Kuerbiswiegen, am Samstag, 4. Oktober 2025, auf dem Ba ...
Keystone

Sergio Lima Torres, de Konolfingen (BE), s'est classé troisième avec sa citrouille de 485,5 kilogrammes.

Le championnat suisse de pesée de citrouilles et de légumes a eu lieu pour la 12e fois. (ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
2
Il accuse Migros de plagiat, elle nie en bloc
de Daniel Vizentini
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
5
Travail du sexe: «Dans la famille, les réactions ont été diverses»
de Alberto Silini
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
1
Les anciens militaires suisses pourraient reprendre du service
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
5
Elèves frontaliers: Genève pourrait reculer face à la colère française
de Antoine Menusier
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
- Les drones de l'Apocalypse
Video: instagram
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
3
Martin Pfister évoque une nouvelle variante pour le F-35
Pourquoi la pharma flambe malgré les baisses de prix de Trump
Ce que le président américain présente à ses citoyens comme une avancée historique pour des médicaments moins chers aux Etats-Unis fait jubiler les investisseurs pharmaceutiques. Voici ce qu'il en est réellement.
Depuis que le président américain Donald Trump a frappé le monde du premier coup de son marteau tarifaire le 2 avril dernier, la bourse suisse, la Six Swiss Exchange, accusait un retard important par rapport à la plupart des autres grandes places financières.
L’article