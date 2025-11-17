bien ensoleillé-1°
Le poulet américain au chlore inquiète en Suisse

Une association Konsumentenschutz une obligation de déclaration du poulet américain au chlore (image d&#039;illustration).
L'organisation Konsumentenschutz veut une obligation de déclaration du poulet américain au chlore (image d'illustration).Image: imago stock&people

L'importation de volaille américaine prévue dans l'accord douanier avec les Etats-Unis fait réagir l'organisation des consommateurs alémaniques. Cette dernière propose des mesures.
17.11.2025, 16:5617.11.2025, 16:56

Dans le cadre de l'accord douanier avec les Etats-Unis, la Suisse devrait importer 3000 tonnes de viande. L'organisation des consommateurs alémaniques Konsumentenschutz exige une déclaration de la viande de poulet traitée au chlore ou de la viande de bœuf contenant des hormones et des antibiotiques.

La déclaration devrait être obligatoire non seulement pour les commerces mais aussi dans la restauration.

Comme la viande traitée aux hormones

Dans le cadre du différend douanier, la Suisse et les Etats-Unis se sont mis d'accord sur l'importation en Suisse de 1500 tonnes de volaille, 500 tonnes de viande de bœuf et 1000 tonnes de viande de bison. Le commerce de détail a signalé qu'il n'avait pas besoin de viande américaine, a écrit lundi l'organisation.

Pourquoi Migros ne valide pas le poulet américain

Si les importations devaient néanmoins se concrétiser, les consommateurs devraient le savoir avant d'acheter. C'est pourquoi Konsumentenschutz demande que la viande traitée aux hormones ne soit pas la seule à devoir être déclarée, comme c'est le cas actuellement.

Importation interdite dans l'Union européenne

Le traitement des poulets au chlore n'est pas autorisé en Suisse et son importation est également interdite dans l'UE. Les consommateurs ont le droit de savoir quels traitements sont utilisés.

Même si le commerce de détail n'est pas intéressé par les importations de viande en provenance des Etats-Unis, le prix joue un rôle essentiel, poursuit le communiqué. L'hôtellerie-restauration en particulier, qui représente 50% de la consommation de viande, a toujours eu du mal à déclarer les produits.

Le Conseil fédéral donne son avis sur les poulets américains

Pour Konsumentenschutz, une obligation de déclaration n'est donc «pas négociable». (jzs/ats)

Malaisie: un rat mange du poulet au restaurant... à côté des clients
Video: watson
