Marco Campanella est le cuisinier de l'année 2025

«J'ai testé le 13ème meilleur resto du monde et on y mange indien»

A Genève, derrière «le Domaine de Châteauvieux», le «Bayview by Michel Roth», est le deuxième établissement le mieux noté du canton (18). Suivent «L’Atelier Robuchon» et «L’Aparté», tous deux à Genève«, et «Le Cigalon» à Thônex, crédités de 17. Pour sa première apparition dans le guide, «F.P. Journe» à Genève est crédité d'un 16/20.

Six autres chefs décrochent 19 points, soit: Tanja Grandits («Stucki», Bâle), Peter Knogl («Cheval Blanc», Bâle), Franck Giovannini («Restaurant de l'Hôtel de ville», Crissier, VD), Andreas Caminada («Schloss Schauenstein», Fürstenau, GR), Philippe Chevrier («Domaine de Châteauvieux», Satigny, GE) et Heiko Nieder («The Dolder Grand», Zurich). Tous conservent leur degré d'excellence.

Deal de rue: Yverdon, Vevey et Lausanne demandent l'aide du canton

Les trois villes vaudoises ont constaté une augmentation du deal de rue et de la consommation de produits stupéfiants dans l'espace public. Face à cette situation «hors de contrôle», elles lancent un SOS au canton.

La situation est «très préoccupante» et «hors de contrôle». Dans les rues de Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains, «les actes illicites non poursuivis se multiplient». Le deal et la consommation de crack, en particulier, ont «fortement augmenté», au point où «les populations des quartiers concernés se sentent en insécurité et ressentent à juste titre un sentiment d’abandon».