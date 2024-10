Votre courge ou votre melon sont amers? Ne les mangez surtout pas

Même les aliments les plus anodins peuvent réserver des surprises désagréables. ToxInfo met en garde contre l'intoxication à la cucurbitacine.

L'automne est là et bien là. Avec sa pluie, son manque de soleil, son prochain changement d'heure et ses bons petits plats: champignons en tout genre, gratin, chasse et évidemment les courges.

Si vous raffolez des soupes à la courge, méfiez-vous. ToxInfo, le portail suisse des intoxications et plateforme de prévention, met en effet en garde contre un risque mésestimé, celui de l'intoxication à la courge.

En rappelant qu'il existe des courges comestibles et non comestibles, les décoratives, ToxInfo alerte sur le risque de croisement entre ces différentes variétés. En effet, il arrive que les pollinisateurs puissent ensemencer une espèce comestible avec le bagage génétique de son cousin impropre à la consommation. En cause: les cucurbitacines, substance amère et hautement toxique.

Rien ne permet d'identifier une courge ou courgette toxique. Seul son goût peut vous informer. Image: www.imago-images.de

Malheureusement, il n'existe pas de solution pour déceler une «bonne» courge de sa sœur nocive, seul un goût amer peut vous indiquer sa potentielle dangerosité.

Que faire si le goût est amer? «Si vous remarquez un goût amer en mangeant des courgettes, des potirons, des concombres ou même des melons, arrêtez immédiatement d’en consommer! Faites confiance à vos sens. Même s'il s'agit d'une belle et grosse courgette de votre propre jardin ou d'une citrouille que vous avez reçue en cadeau d’un proche, amertume signifie dans ce cas danger.» ToxInfo: Le goût amer de la «courge toxique» et la «courgette tueuse»

Goûter vos courges et courgettes

Autre problème, rien ne vient à bout de la cucurbitacine, ni la cuisson ni le lavage:

«Les cucurbitacines sont résistantes à la chaleur, ce qui signifie qu'elles ne se dégradent pas ou ne se volatilisent pas lors de la cuisson. Les cucurbitacines ne peuvent pas non plus être éliminées par lavage, les substances étant contenues dans la plante.» ToxInfo: Le goût amer de la «courge toxique» et la «courgette tueuse»

Les diverses épices que vous mettrez dans votre plat risquant de masquer l'amertume, il est recommandé de goûter le produit cru.

La courge n'étant pas le seul cucurbitacée, vous devez avoir les mêmes réflexes pour les courgettes, melons, concombres et autres potirons: goûtez-le et jetez-le si son amertume vous laisse un doute.

Que risque-t-on avec la cucurbitacine?

Après ingestion de cucurbitacine, il n'y a rien à faire dans un premier temps. Attendez de voir si vous ressentez ces symptômes: nausées, vomissements ou diarrhées. En règle générale, ils apparaissent en quelques heures et ne durent pas longtemps. Si l'amertume ne signifie pas forcément que des symptômes vont survenir ou seront importants, un cas d'empoisonnement mortel est survenu en Allemagne à un homme de 79 ans avec une courge normalement comestible de son jardin. En Suisse et en France, aucun décès n'est répertorié.

Que faire en cas de symptômes?

ToxInfo prévient, il n'existe pas de traitement spécifique:

«Traitez les symptômes comme une maladie gastro-intestinale normale:

- Hydratez-vous correctement en buvant suffisamment de liquide.

Si toutefois vous souffrez de diarrhées sanguinolentes ou d’autres troubles persistants et graves, consultez un médecin**.

Une perte rapide et importante de liquide due à des vomissements et des diarrhées prolongés est dangereuse, surtout chez les enfants, les personnes âgées ou les personnes affaiblies par la maladie.»

Conseils de prévention de ToxInfo - Si les courgettes, les courges, les concombres ou les melons ont un goût amer, arrêtez immédiatement la consommation.

- Goûtez toujours les courgettes, les potirons et les concombres crus avant de les préparer.

- Les courges décoratives ne servent vraiment qu'à décorer - ne les mangez pas.

- Evitez le voisinage des plantes comestibles et non comestibles: Ne cultivez pas les courgettes, les potirons et les concombres dans la même plate-bande que les courges décoratives afin d'éviter les croisements qui produisent des substances amères toxiques (cucurbitacines). Maintenez de grandes distances entre les plants et utilisez chaque année de nouvelles semences pour éviter tout risque de croisement.



(hun)