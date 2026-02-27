Les aficionados de la cuisine italienne ont de quoi se réjouir à Lausanne. Image: Facebook / Maccarò

L'une des meilleures pizzas d'Europe veut conquérir Lausanne et Genève

Un célèbre restaurant italien ouvre une troisième adresse en Romandie à Lausanne. Dans son établissement lausannois, Maccarò mise sur sa pizza napolitaine figurant au top 50 européen, mais pas que.

Troisième adresse de la chaîne après Sion et Neuchâtel, Maccarò a ouvert ses portes début janvier à Lausanne, dans le quartier du Flon, rue du Port-Franc 11.

Fondé par Antonio Torelli et le chef Guido Palladino comme le rapporte 24 heures, l'établissement occupe les anciens locaux du steak house argentin Victoria. Le gérant Zakaria Amrani est également aux commandes.

La salle accueille 140 couverts, auxquels s'ajoute un rooftop de 100 places en été. Un quatrième établissement est en préparation à Genève.

De la pizza, mais pas seulement

Classée dans le top 50 des meilleures pizzas européennes en 2024 et 2025, la pizza napolitaine reste la signature de la maison et figure naturellement au menu.

La carte réserve pourtant d'autres surprises, comme le relève 24 heures, avec notamment un œuf à 63°C façon carbonara sur lit de fregola sarda à 24 francs ou des brioches toastées accompagnées de bresaola de Wagyu à 27 francs. Les pâtes, rigatoni, spaghetti, gnocchi, se déclinent en plusieurs sauces: cacio e pepe (24 francs), truffe-taleggio-noisettes (36 francs), ou aux boulettes de viande et burrata (26 francs).

Les plats principaux jouent sur les deux tableaux entre terre et mer: entrecôte Angus (39 francs) ou noix de Saint-Jacques sur risotto au vin rouge (41 francs).

En dessert, tiramisu et panna cotta sont tous deux proposés à 12 francs. La carte des vins, largement orientée Italie, va d'un barbera d'Alba 2023 à 62 francs au Masseto à 950 francs la bouteille. Comme l'indique 24 heures, le restaurant est ouvert tous les jours, midis et soirs. Plus d'informations sur maccaro.ch.

