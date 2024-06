Six centrales hydroélectriques d'Axpo touchées par les inondations

On a goûté les burgers de la star du foot Ronaldinho à Genève

Parmi les trois points de vente concernés, un se trouve à Genève et un autre à Montreux.

«La bactérie clostridium botulinum se développe en condition anaérobie et peut produire différentes neurotoxines. Dans les 12 à 36 heures suivant l’ingestion, elle peut entraîner des symptômes comme des pupilles dilatées, des troubles de l’élocution et de la déglutition, des douleurs abdominales, des troubles nerveux, notamment.»

Climat: «Coop et Migros ne doivent plus compter sur leurs clients»

Des toxines de la bactérie clostridium botulinum ont été retrouvées dans des champignons émincés en conserve, met en garde vendredi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). La société Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik a retiré le produit de la vente et ordonné un rappel.

Des champignons en conserve «Gruzdi» jugés toxiques ont été retirés de la vente dans trois points de vente en Suisse, notamment à Genève et à Montreux.

La RTS arrêtera de diffuser ses programmes en FM cette année

La SSR va mettre fin à la diffusion FM de la radio d'ici à la fin de l'année. Les Suisses se tournent généralement vers la technologie de diffusion DAB+ ou IP (internet) pour écouter la radio.

La diffusion des canaux de la SSR via les canaux FM, c'est terminé. La Société suisse de radiodiffusion, les radios privées et l'Office fédéral de la communication (OFCOM) avaient commencé, il y a une dizaine d'années, à planifier le passage de la FM au DAB+. Ils anticipaient que DAB+ s'imposerait comme nouveau standard radio et ces prévisions se sont confirmées, écrit jeudi la SSR dans un communiqué.