La Suisse doit en faire plus pour bloquer les avantages russes, selon une ONG

L'ONG Public Eye a passé au crible 32 personnalités russes dont les avoirs cumulés atteindraient la somme de 293 milliards de francs. Elle demande que la Suisse applique des sanctions plus efficaces contre plusieurs de leurs avantages.

Public Eye a adressé lundi son enquête sous forme de jeu de cartes aux parlementaires fédéraux, alors que s’ouvre à Berne la session spéciale du Conseil national et qu’un grand défilé militaire se tient à Moscou.

Le Parlement est invité «à jouer la bonne carte» face à l'agression russe en Ukraine et de s’engager pour une extension rapide des sanctions à l’importation et au commerce de pétrole et de gaz russes, écrit Public Eye.

Avantages de la place économique helvétique

Le dossier de l'ONG montre comment les «avantages» de la place économique helvétique sont systématiquement utilisés par les oligarques russes:

Une industrie offshore de pointe pour créer des sociétés-écrans

pour créer des sociétés-écrans Un secteur du négoce de matières premières très lucratif et qui échappe à la régulation

très lucratif et qui échappe à la régulation Des lacunes dans la lutte contre le blanchiment d’argent

L’opacité financière qui permet aux avocats de mettre en place des structures pour dissimuler des fonds, en échappant à tout devoir de diligence.

La plupart de ces oligarques ont des participations dans des sociétés (avec siège social ou antenne commerciale) en Suisse, entretiennent des relations de longue date avec la place financière helvétique ou possèdent de luxueuses propriétés en Suisse, relève encore Public Eye. (ats/mndl)