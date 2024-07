Paléo démarre ce mardi

On sait uniquement que l'événement a été confié à Groupe F. Une entreprise française à l'origine de réalisations prestigieuses à travers le monde, par exemple pour la Coupe du monde de football 2022 au Qatar ou des spectacles de Nouvel An dans de nombreuses villes.

La Lake Parade de Genève a attiré plus de 100 000 personnes

Entre 100 et 120 000 personnes ont participé à la 22e Lake Parade samedi après-midi à Genève et à la Lake Sensation en soirée. La manifestation n'a pas connu d'incident important, et la fête est restée bon enfant.

Le cortège autour de la rade a attiré environ 70 000 personnes, tandis que 30 000 fêtards ont participé à la soirée qui a suivi, a estimé la police. Fondateur et organisateur de la manifestation, Christian Kupferschmid a avancé dimanche des chiffres un peu plus élevés: jusqu'à 85 000 personnes dans l'après-midi et 35 000 en soirée. «Les chiffres sont plus réalistes que par le passé», a-t-il relevé.