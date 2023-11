La Suisse sanctionne trois organisations palestiniennes

Le financement suisse est retiré à trois ONG palestiniennes pour non-respect du code de conduite du DFAE, malgré l'absence d'irrégularités liées au soutien du Hamas.

Trois organisations non gouvernementales palestiniennes perdent leur financement suisse. Elles ne respectent pas le code de conduite du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Le Conseil fédéral avait demandé début octobre au DFAE de vérifier les flux financiers des ONG partenaires du programme de coopération au Proche-Orient afin d'exclure que des fonds suisses ne soient utilisés par ces ONG pour soutenir les actions du Hamas, a rappelé le ministre Ignazio Cassis. Les résultats n'ont pas montré d'irrégularités, constate mercredi le Conseil fédéral.

Le Tessinois a également annoncé des mesures supplémentaires. Ainsi, tous les projets qui n'ont pas fait l'objet d'un audit en 2023 y seront soumis l'année prochaine.

Fin de collaboration pour trois ONG

Six organisations palestiniennes et cinq israéliennes ont été soumises à une vérification approfondie du respect du code de conduite et de la clause contractuelle anti-discrimination du DFAE. Elles sont principalement actives dans le domaine des droits humains et sont soutenues dans le cadre des programmes de coopération du département au Proche-Orient.

Trois d'entre elles ne s'y sont pas conformées. Le ministre des affaires étrangères a informé ses collègues que la collaboration cessera. Pour les huit autres ONG, la collaboration se poursuivra.

«La suspension du financement des partenaires de la Suisse est normale si le contrat n'est pas respecté ou si la situation a changé» Ignazio Cassis

Le Conseil fédéral a augmenté son aide humanitaire

Ignazio Cassis a encore rappelé la nécessité de pauses humanitaires afin d'assurer l'accès de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le Conseil fédéral a augmenté son aide humanitaire de 90 millions.

Les fonds sont destinés au Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant rouge, aux Nations unies ainsi qu’à des organisations non gouvernementales suisses et internationales actives dans l’humanitaire et reconnues. L'aide humanitaire d'urgence sera fournie dans toute la région. (chl/ats)