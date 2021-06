En Suisse, le Covid a fait pousser des ailes aux extrémistes

Il nous pirate, mais c'est pour la bonne cause

Berne réfléchit à institutionnaliser le piratage éthique, c'est à dire le fait d'attaquer un site non pas avec de mauvaises intentions mais pour détecter les failles. Témoignage d'un hacker blanc.

Il pirate des sites web et il est payé par ses victimes pour ça. Fondateur d'Hacknowledge à Préverenges (VD), Paul Such est ce qu'on appelle un hacker blanc depuis plus de 20 ans. Mais qu'est-ce qu'un pirate éthique au juste? Et comment procède-t-il? Réponse en cinq questions.

Un hacker blanc va utiliser les mêmes armes (ou presque, on y revient) qu'un pirate informatique malveillant pour tenter de trouver les failles d'une plateforme digitale. La différence, c'est qu'il le fera dans un …