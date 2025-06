Carlo Sommaruga (PS/GE) craint un affaiblissement du français à Berne. keystone / shutterstock (montage)

Berne a un argument «pervers» pour utiliser l'anglais et pas le français

Le français est-il en perte de vitesse à Berne, face à l'anglais? L'argument «pratique» vis-à-vis de certaines organisations internationales, interroge. Une motion parlementaire met en garde contre cette tendance. Son auteur dénonce une «érosion des langues nationales» et soupçonne que la tendance s'accentue.

Plus de «Suisse»

L'usage du français serait-il en perdition, à Berne? C'est en tout cas ce que craint le conseiller aux Etats genevois Carlo Sommaruga. Le socialiste a déposé une motion visant à «préserver la langue française», sur laquelle le Conseil national doit trancher mercredi. Il veut s'assurer que les échanges entre la Confédération et les institutions internationales aient lieu dans une langue nationale autant que possible.

«Le Conseil fédéral est invité à maintenir comme langue de travail avec les institutions et organisations internationales les langues officielles suisses, lorsqu'elles sont aussi des langues officielles au sein de ces institutions ou organisations» Le texte de la motion

La polémique a commencé avec la prochaine évaluation de la Suisse par le Groupe d'action financière (GAFI). Cet organisme international de lutte contre le blanchiment d'argent travaille en anglais et en français. Hors, cette évaluation sera présentée en anglais.

Carlo Sommaruga (PS/GE). Keystone

«Nous avons travaillé avec le GAFI en français sans problème jusqu'à présent. Et tout d'un coup, le Secrétariat d'Etat aux questions financières internationales fait de la résistance dans la consultation», s'étonne Carlo Sommaruga. La décision est d'autant plus ironique que le secrétariat du GAFI est situé à Paris, au sein des locaux de l'OCDE.

Le Conseil fédéral désavoue le français

Chose surprenante, en réponse à sa motion, le Conseil fédéral a plaidé en faveur des travaux en anglais avec le GAFI. S'il assure être en faveur du plurilinguisme en Suisse, cela vaut «avant tout sur le plan national». Avec des institutions étrangères, le ton est différent.

«Lors de ces réunions, la Suisse peut s’exprimer dans une langue nationale et être comprise par toutes les personnes présentes. Mais dans la majorité des négociations et discussions techniques, des réunions préparatoires et contacts informels, les échanges ont lieu en anglais, lingua franca des participants» Conseil Fédéral

Celui qui est vice-président de la délégation de l'assemblée parlementaire pour la francophonie dit son étonnement. «Si on commence à dire que l'anglais est prioritaire pour raisons pratiques ou techniques, c'est un danger pour le français, tant à l'international qu'en Suisse.»

«Cet argument est pervers» Carlo Sommaruga, conseiller aux Etats (PS/GE)

«Je peux comprendre qu'on fasse des exceptions. Mais il faut défendre notre culture et ne pas s'effacer devant l'anglais. Entrer dans cette dynamique, c'est aller vers une érosion de nos langues nationales», ajoute le socialiste.

«Je suis surpris et déçu par la position du Conseil fédéral» Carlo Sommaruga, conseiller aux Etats (PS/GE)

«Il y a une détérioration»

Dans le cas des travaux avec le GAFI, par définition, les experts de la Confédération travailleront avec (et dans?) cette langue dans les locaux des institutions fédérales. Si des documents sont préparés en français, ils devront ensuite être traduits.

Le Genevois pense-t-il qu'un changement de mentalité est en train de déferler sur Berne? «Je ne l'exclus pas. Le problème avec l'administration fédérale, c'est qu'il s'agit de décisions administratives, sur lesquelles le Parlement n'est pas forcément consulté.»

«Il faudra rester extrêmement attentifs» Carlo Sommaruga, conseiller aux Etats (PS/GE)

Et ce d'autant plus qu'à Berne, un petit vent de dissidence plane sur la question du plurilinguisme. Si, dans les mots et les discours, on assure son plein soutien à la cohésion entre les langues nationales, dans les faits, ce n'est pas toujours le cas. A l'image de ces élus fédéraux qui veulent remplacer le français par l'anglais comme première langue étrangère à l'école.

Sauf ici 👇🏻 Les Alémaniques sont mauvais en français et cet UDC a une solution

Une situation impensable en 2003, lorsque Carlo Sommaruga est entré au Conseil national.

«Le Parlement n'est plus unanime sur la question. C'est un genre de détérioration» Carlo Sommaruga, conseiller aux Etats (PS/GE)

«Dans les commissions du Conseil des Etats, il faut parfois se battre pour que les documents traduits arrivent assez vite en français», dénonce celui qui voit l'anglais progresser au sein des commissions.