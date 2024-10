Pour le Conseil fédéral, les feux d’artifice sont une tradition indissociable des festivités du 1er Août et de la Saint-Sylvestre. Keystone

Le Conseil fédéral opposé à l'initiative sur les feux d'artifice

Le Conseil fédéral est conscient du fait que les feux d’artifice peuvent avoir des conséquences négatives pour les personnes, les animaux et l’environnement. Pourtant, il estime que les mesures en vigueur au niveau cantonal sont suffisantes.

Le Conseil fédéral recommande au Parlement le rejet de l'initiative sur les feux d'artifice. Les cantons et les communes disposent déjà des bases légales suffisantes pour limiter les produits pyrotechniques bruyants, a indiqué mercredi le gouvernement qui n'entend pas lui opposer de contre-projet.

L'initiative «Pour une limitation des feux d'artifice» demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l’environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d’artifice. Certaines exceptions seraient prévues pour les grands événements suprarégionaux, sur la base de dérogations accordées par les cantons.

Le Conseil fédéral est conscient du fait que les feux d’artifice qui font du bruit peuvent avoir des conséquences négatives pour les personnes, les animaux et l’environnement. Ces conséquences sont toutefois limitées dans l’espace et dans le temps, indique-t-il.

Tradition indissociable

Il rappelle que les feux d’artifice sont une tradition indissociable des festivités, par exemple, du 1er Août et de la Saint-Sylvestre. En outre, les cantons et les communes disposent déjà de bases légales leur permettant de limiter la vente et l’utilisation de feux d’artifice.

Le Conseil fédéral estime donc qu’il n’est pas nécessaire d’imposer de nouvelles restrictions. Il recommande au Parlement de rejeter l’initiative sans lui opposer de contre-projet direct ou indirect.

Des organisations de protection de l'environnement et des animaux, comme la Fondation Franz Weber et BirdLife Suisse, se sont prononcées en faveur du texte. (ats)