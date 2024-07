A Ouchy, le 1er août 2022. Image: KEYSTONE

La plupart des Suisses aiment les feux d'artifice du 1er août

Seul un Helvète sur trois s'oppose aux feux d'artifice du 1er août, selon un sondage représentatif. Cette tradition est particulièrement appréciée en Suisse romande.

Plus de «Suisse»

Pour la moitié des Suisses, les feux d'artifice font partie intégrante des festivités du 1er août. Seul un tiers de la population (32%) pense le contraire, selon un sondage publié jeudi.

Les feux d'artifice sont particulièrement appréciés en Suisse romande: 70% des personnes interrogées y sont favorables, selon cette enquête représentative de l'institut YouGov. Le soutien est de 59% au Tessin et de seulement 43% outre-Sarine.

En revanche, une majorité de 60% des personnes interrogées s'oppose à ce que des particuliers allument des feux d'artifice lors de la fête nationale. Un Suisse sur cinq prévoit d'allumer des fusées, vésuves ou autres pétards le 1er août. Plus les sondés sont jeunes, plus elles soutiennent les feux d'artifice privés.

Tradition vs pollution

Pour de nombreux Suisses, les feux d'artifice «officiels» font partie de la tradition, créent une expérience commune avec la famille et les amis et créent une ambiance festive. Les personnes qui s'opposent à cette pratique le font, elles, en raison de la pollution, du stress des animaux ou du risque de blessure.

En Suisse, les feux d'artifice échauffent régulièrement les esprits à Nouvel An et au 1er août. Une initiative populaire entend interdire la vente et l'utilisation des feux d'artifice bruyants. Certaines exceptions sont prévues pour les grands événements suprarégionaux, sur la base de dérogations accordées par les autorités cantonales.

Le texte a été déposé en novembre dernier à la Chancellerie fédérale, muni de plus de 137 000 signatures. Lancé par un comité privé, il est soutenu par des organisations de protection de l'environnement et des animaux. Le Conseil fédéral s'oppose à cette initiative.

Selon un sondage mandaté par watson et publié en fin d'année dernière, plus de trois Suisses sur quatre (76%) soutiendraient toutefois l'initiative. (ats)