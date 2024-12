Le Conseil des Etats approuve le budget 2025

On imagine la conversation: «Alors tu prends ton bordel et tu cours par-là»; «Oui, chef».

La prochaine pleine lune nous réservera une surprise

La dernière pleine lune de l'année arrive vite. Et elle vient avec une pluie d'étoiles filantes.

A très exactement 10h02, la lune sera pleine ce dimanche 15 décembre 2024. Mois de décembre oblige, on appelle le plus souvent cette lune avec le nom peu original de Pleine Lune froide. Rarement, on la nomme également Pleine lune des longues nuits, puisqu'elle se produit près du solstice d’hiver, lorsque les nuits sont les plus longues de l’année.