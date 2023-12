Nabilla Benattia Vergara était de passage par le Valais ce jeudi. watson/getty

People

Nabilla s'est faufilée incognito aux bains de Saillon

Alerte rouge! Alerte rouge! On nous glisse dans l'oreillette que l'ex-vedette des Anges, en vadrouille en Suisse depuis quelques jours, se trouverait en Valais.

Plus de «Suisse»

Nabilla est une femme très occupée. Résidente à l'année à Dubaï, l'ancienne vedette de télé-réalité, reconvertie dans les affaires, est de passage par la Suisse pour quelques jours.

C'est le 6 décembre dernier que la famille Benattia-Vergara a posé ses valises dans nos contrées. Enfin, «poser ses valises»... Un bien grand mot, puisque les bagages n'ont pas suivi depuis les Emirats arabes unis. Une mésaventure que Nabilla a partagée dans la foulée, effarée, avec ses millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux.

«On est en cellule de crise, on a perdu toutes les valises. Ils les ont perdues. A ce qu’il paraît, elles ne sont jamais parties de Dubai (…). Je ne sais pas quand on va les avoir. Demain, je dois partir à Paris pour deux jours pour le travail... Je ne sais pas comment je vais faire» Nabilla, sur ses réseaux, mercredi dernier.

Il en faudrait plus toutefois pour abattre l'intrépide businesswoman et maman de deux garçons, Milann et Leyann. Un kebab et ça repart.

Au terme d'un détour de deux jours à Paris, voilà l'influenceuse de retour en Valais.

Une adresse bien connue des Valaisans

Entre ses multiples collaborations et le développement d'une marque à son nom, Nabilla Beauty, peu de chances que la jeune femme de 31 - qui se dit volontiers «control freak» sur les bords - prenne le temps de se détendre. Quoique... Car jeudi soir, c'est aux Bains de Saillon que des témoins ont pu apercevoir la starlette francophone.

Alors, Nabilla est-elle allée souffler dans les bubulles et le spa des Bains? Du côté de l'établissement, motus et bouche cousue. «Nous ne communiquons pas sur la présence de personnalités dans notre établissement», précise un responsable à watson.

«Toutefois, je peux vous indiquer que nous attendons, ce soir, une centaine d'invités et de VIP à l'occasion des 40 ans des Bains de Saillon» Patrick Zanello, responsable marketing des Bains de Saillon, à watson.

Alors, simple coïncidence? Connaissant Nabilla et son peu de goût pour le hasard... à vous de juger. (mbr)