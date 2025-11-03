La lune sera au plus proche de la Terre dans quelques jours. Image: www.imago-images.de

La météo peut nous offrir la plus belle pleine lune de l’année

Que vous l'appeliez «Lune du givre», «lune du Castor» ou prosaïquement pleine lune, vous la verrez le 5 novembre prochain. Sauf si le ciel en décide autrement.

Quand aura lieu la pleine lune de novembre?

Le mercredi 5 novembre 2025, notre satellite naturel nous offrira un spectacle lumineux: la pleine lune se produira précisément à 14h19. Evidemment, la Lune sera pleine et visible dès le coucher du soleil et tout au long de la soirée.

C'est quoi déjà une pleine lune? La pleine lune se produit lorsque la face visible de la Lune, depuis la Terre, apparaît entièrement illuminée par le Soleil. La pleine lune est le contraire de la nouvelle lune.

Que faut-il savoir sur la pleine lune du 5 novembre?

La lune de novembre sera une «super lune», soit elle sera le plus proche possible de la Terre, c'est ce qu'on appelle le périgée. A cette occasion, elle apparaît plus grande et plus brillante qu'habituellement. Concrètement, depuis les années 70, on parle de super lune lorsque la distance entre la lune et la Terre est inférieure à 367 600 kilomètres. Selon l'agence spatiale américaine, une super lune semble environ 17% plus grande en raison de sa faible distance et sa lumière brille jusqu'à 30% plus fort que celle de la pleine lune la plus éloignée.

La pleine lune de novembre est souvent appelée la Pleine Lune du Castor dans plusieurs traditions. Ce nom vient des cultures amérindiennes et de la colonisation en Amérique du Nord: novembre était le mois où les trappeurs posaient leurs pièges pour attraper des castors avant que les rivières ne gèlent.

D'autres noms traditionnels incluent parfois la Pleine Lune du Givre, en lien avec le gel et le froid qui commencent à s'installer en novembre. Ce sera donc peut-être le moment de penser à protéger les plantes en pot de votre balcon?

Comment observer la pleine lune du 5 novembre 2025?

Si MétéoSuisse prévoyait des «bancs nuageux denses» sur l'ensemble de la Suisse romande, il y a encore quelques jours, l'organe fédéral de météorologie a drastiquement modifié ses prévisions. Le ciel suisse devrait être dégagé sur des régions romandes.

Il conviendra donc de se diriger vers un horizon dégagé à l’Est lors du lever de la Lune ou de profiter d’un bon point de vue en hauteur.

Ce sera à 23h29 que vous verrez la lune le plus proche possible de la Terre en 2025, avec une distance de «seulement» 356 833 km.

(hun)